Emergências Lotadas: Sai Covid, entra gripe

Após o reforço de 200 mil doses da vacina contra a Influenza para a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, o aumento exponencial dos casos de gripe preocupa a população. A rede particular de atendimento de Niterói e São Gonçalo já registra o aumento no atendimento de casos gripas, que variam entre 60% e 93%. Na última semana, na rede estadual de saúde, houve um aumento dos atendimentos nas UPAS estaduais em 400%.

No Hospital Icaraí, que fica no Centro de Niterói, o aumento foi de 85% principalmente na faixa etária entre 20 e 40anos. “Desde o início de dezembro, o volume de atendimento aumentou em 85% por conta da ocorrência de quadros respiratórios tipicamente virais”, contou o Gestor da Emergência Adulto, Dr. Daniel Marques.

Cerca de 60% dos atendimentos na emergência do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), no setor adulto e pediátrico, são relacionados a quadro gripal, com um volume de 180 casos em adultos e 80 pediátricos.

Em São Gonçalo, também foi percebido o aumento dos atendimentos em 93% no Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), que fica no Centro da cidade. “Verificamos, de outubro para novembro, um aumento de 592 atendimentos na emergência, dois quais 93% correspondem ao quadro de infecção viral respiratória (gripe principalmente). É importante ressaltar que vem sendo observado uma baixa adesão à vacinação contra à Influenza. Lembramos que esse método preventivo é essencial para reduzir as complicações nas crianças”, alertou o pediatra Dr. Gabriel Farias da Cruz, Gerente da Unidade de Terapia Intensiva pediátrica.

O imunizante pode ser aplicado a partir dos seis meses. “O estado permanece avançando no combate à pandemia da Covid-19. Isso é reflexo das medidas de enfrentamento e da campanha de imunização. Por outro lado, estamos diante de uma nova variante circulando no mundo e de um surto de influenza. Por isso, é importante mantermos os cuidados individuais, como uso de máscara de proteção, lavagem das mãos e álcool em gel. Também precisamos que as pessoas retornem aos postos para tomar a segunda dose e a dose de reforço contra Covid, assim como a vacina contra influenza”, contou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que na última semana houve aumento de 31% da procura pelas unidades de emergência por pacientes com síndrome gripal em relação à semana passada. A maior parte dos usuários apresentaram casos leves e os pacientes testados para Covid-19 tiveram resultado negativo. No momento, não há falta de doses da vacina no município. “A vacina contra a gripe continua disponível em todas as Policlínicas Regionais, nos módulos do Programa Médico de Família (PMF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas salas de imunização das unidades de saúde.

GRIPE SALTA E COVID CAI NO RJ

A SES informou que, na semana passada, os atendimentos passaram de uma média de 260 por dia, no período de 17 a 23 de novembro de 2021, para 1.283 atendimentos diários, no período de 24 a 30 de novembro de 2021. Esse aumento corresponde a aproximadamente 400%. Já em relação à Covid-19, a 59ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que o Rio está em bandeira verde, de risco muito baixo para transmissão. O levantamento indica uma queda de 28% no número de óbitos provocados pela doença e 28% nas internações.

Dia D de Vacinação em Niterói

No último sábado (4), foi realizado o dia D de vacinação contra a gripe e campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. A imunização esteve disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 08h às 12h, para pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não receberam a dose este ano. Neste dia não houve imunização contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que foram imunizadas 8.635 pessoas. A vacina continua disponível em todas as Policlínicas Regionais, nos módulos do Programa Médico de Família (PMF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas salas de imunização das unidades de saúde. Toda a população acima de 6 meses de idade pode se vacinar.

Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem agendar a vacinação contra a gripe através da internet. Estas informações estão no site de A TRIBUNA, em www.atribunarj.com.br