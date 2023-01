Emergência do Antonio Pedro tem que abrir para a população

Por Luiz Antonio Mello –

Reeleito, o reitor da UFF Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega foi reempossado esta semana.

Numa entrevista ao jornal A TRIBUNA, ele disse que “a emergência do Hospital Universitário Antonio Pedro não está fechada. Está aberta para a reinternação de emergência de quem já é tratado lá. Estamos tratando com o estado de fazer um consórcio envolvendo outros governos para ampliar a emergência de Niterói, abrir de novo para a população”.

Em outras palavras, a emergência do HUAP continua lacrada para a população de Niterói, mais um jabuti na árvore da lisérgica, amada salve! salve! Belíndia, onde plutocratas pousados no poder (não é o caso do reitor) acham que perguntar ofende no novo anormal do democracismo brasileiro.

Fazer perguntas para muitos poderosos (mesmo os provisórios) virou xingamento porque a maioria não sabe responder.

O reitor atendeu prontamente ao repórter de A TRIBUNA e, educadamente, enfrentou a incômoda pergunta no dia de sua nova posse. Ele sabe que Niterói carece muito do HUAP, hospital de emergência capaz de atender os chamados casos de alta complexidade (acidentes, tiros, AVC, etc.

Niterói e mais as nove cidades (entre elas o Rio) tinham a emergência do Antonio Pedro como tábua de salvação. Cidades que são típicas representantes da Belíndia.

Em tempo, Belíndia é um país fictício, ambíguo e contraditório, que resultaria da conjunção da Bélgica com a Índia, com leis e impostos do primeiro, pequeno e rico, e com a realidade social do segundo, imenso e pobre. O termo foi popularizado em 1974 pelo economista Edmar Bacha.

O heroico Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, referência no atendimento a pacientes politraumatizados, está sozinho segurando a barra de urgências graves em Niterói para quem não tem plano de saúde.

Cada vez mais caros, inacessíveis, perversos. A plutocracia que habita o topo da pirâmide não sabe o que é isso porque quando precisa pega um avião e vai para um hospital 10 estrelas em São Paulo.

Outros plutocratas, de calibre menor, vivem num planeta onde ganham 13º. 14º. salários, licença prêmio, tem os melhores planos de saúde, não podem ser demitidos, acumulam um dilúvio de gratificações que são anexadas a gordas aposentadorias em seus contracheques que, jamais em tempo algum, atrasam um dia. Na Belíndia, eles vivem na Bélgica.

Na Índia está o povão suando, gemendo, sofrendo em filas desumanas em postos de saúde, sob sol, sob chuva, aturando patadas de gente que se intitula funcionário público.

Recentemente enviei um relato, por escrito, de um grave episódio que testemunhei em Niterói ao ex-deputado Chico D´Angelo (PDT) que educadamente respondeu e disse que meu relato é 100% verdadeiro.

Inaugurado como hospital municipal em 1951, o nome Antonio Pedro foi uma homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas.

Fechou por falta de recursos em 1957. Reabriu em 1961 por causa da tragédia que foi o incêndio do circo, mas fechou de novo, sendo transferido para a UFF em 1964.

O Huap tornou-se a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói, atingindo uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes de diversos municípios, inclusive do Rio. Hoje, possui 1.700 funcionários e cerca de 250 residentes.

A confiança era tamanha que vários médicos chegavam a colocar na carteira um cartão com os dizeres “em caso de urgência me levem para a emergência do Hospital Antonio Pedro”.

Além de anjo da guarda da população, a emergência do Huap foi a melhor escola para os estudantes de medicina, além de abrigar em seus quadros médicos e professores reconhecidos em todo o país.

Em 2017, um ano após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) enviar denúncia ao Ministério Público alertando para “problemas de superlotação, déficit de recursos humanos, falta de medicamentos e instalações adequadas”, o Hospital Universitário Antonio Pedro fechou a sua emergência, que era aberta ao público, para a luxúria dos planos de saúde.

Ou seja, a UFF, um gigante estatal da educação, não teve dinheiro para manter aberta para atendimento público esse vital serviço do Huap.

Um ano antes, em 2016, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), um outro jabuti na árvore, tinha assumido a gestão do hospital.

Significa, no mínimo, incompetência total da estatal, ou muita coincidência, já que perdemos a emergência do Huap um ano após a sua entrada. Em tempo, a EBSERH não entrou com o pé na porta. Está lá porque foi convidada pela UFF.

É boa a ideia do reitor Antônio Cláudio de fazer um consórcio. Ano passado, também em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o governador Cláudio Castro reconheceu que a Região Oceânica de Niterói, bem como a cidade toda, necessita de mais um hospital de média/alta complexidade para desafogar o Azevedo Lima.

O governador se mostrou disposto a dialogar sobre parcerias. No caso do Antonio Pedro talvez seja a hora do reitor conversar com ele.

Além de Niterói, a emergência do Huap atendia a São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, Saquarema, Rio. Por que não dividir as despesas, claro, proporcionalmente de acordo com a quantidade de atendimentos de cada um desses oito municípios?

Solução há e não falta dinheiro. O que é inadmissível, incompreensível e desumano é manter a emergência de um hospital dessa importância fechada numa região cada vez mais rica, graças aos royalties do petróleo.

P.S. – É dramática a situação dos lojistas de rua de Niterói, principalmente Icaraí e São Francisco. Por causa dos dependentes químicos que lotam as calçadas e assediam pedindo dinheiro, alguns agressivamente, os consumidores estão sumindo, optando por shoppings ou compras pela internet. O comércio é uma das bases da economia de Niterói. Lojistas defendem a internação compulsória, com atendimento digno, em locais humanizados.

P.S. 2 – Enfim, o comandante do 12º. Batalhão da PM decidiu acabar com as motos sem silenciosos que transtornam a vida da cidade. O tenente-coronel Aristheu de Góes informou que o seu batalhão já começou a trabalhar, em parecia com o Detran, no combate as motos barulhentas, sem placas, sem documentos. Um reboque faz a apreensão.