Emenda Constitucional que cria Fundo Soberano é promulgada pela Alerj

O Diário Oficial do Legislativo de ontem (2), trouxe a publicação da promulgação da Emenda Constitucional 86/21, que cria o Fundo Soberano do Estado. O objetivo desta medida é fazer desse Fundo uma espécie de poupança com a verba que ficar acima da arrecadação anual pelo Estado com os recursos oriundos da exploração da produção de petróleo e gás natural.

De acordo com a medida, os recursos que farão parte do fundo serão 50% das receitas recuperadas de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativo referentes à exploração de petróleo e gás, além de 30% de todo aumento na arrecadação do Rio com os recursos de participação especial sobre a produção de petróleo e gás natural. Após promulgada, a norma ainda precisará ser regulamentada através de lei complementar.

Segundo o autor da proposta, o deputado estadual André Ceciliano (PT), que também preside a Casa de Leis do estado, o tema será debatido em audiência públicas com o objetivo de explicar melhor à população sobre o funcionamento do fundo.

“O próximo passo será a criação de um projeto de lei complementar, que irá regulamentar a norma. Isso é necessário para que ela atenda de forma precisa a população e as áreas em que os recursos serão destinados. Também faremos audiências públicas sobre o tema”, afirmou Ceciliano.

O presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo (Cidadania), explicou como será formada essa poupança

“O fundo vai ser constituído pelo excesso de arrecadação. Vamos supor que no orçamento de 2021 exista uma previsão de arrecadação com royalties e participação especial na ordem de R$ 10 bilhões. E vamos supor que, na prática, o que acabou sendo arrecadado foi na ordem de R$ 13 bilhões; 30% do valor dessa diferença de R$ 3 bilhões é o que vai para o fundo. O restante desse excesso continuará a capitalizar nos fundos de Desenvolvimento Social e do Meio Ambiente e no RioPrevidência. O que tem que ficar claro é que não está se tirando dinheiro do sistema previdenciário”, explicou Luiz Paulo.

O fundo também tem o objetivo de mitigar a volatilidade e a instabilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.