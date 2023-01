Por Dom José Francisco Rezende Dias

As grandes religiões ainda hoje persistem como as maiores reservas de sentido no cenário mundial, a favor de uma visão aberta da vida. Entre elas, o cristianismo é das que mais contestam a suposta hegemonia do secularismo, sem, contudo, negar ao mundo a sua autonomia, já consagrada no Concílio Vaticano II.

No Ocidente, berço da modernidade, o cristianismo desponta como um guardião de valores morais e espirituais, e uma vigorosa barreira de contenção contra a ameaça niilista.

Basta perceber que, no mundo da pós-modernidade ocidental, poucas instâncias, como a da religião cristã, oferecem uma proposta clara de sentido. Sequer o socialismo, desiludido e envergonhado por seus fracassos históricos, ou o liberalismo, com sua defesa frouxa de liberdades inconsistentes, conseguiram essa façanha. Menos ainda os partidos políticos, desacreditados pela falta de conteúdos éticos sustentáveis, ou o ecologismo, a quem falta rigor doutrinário suficiente para não cair num panteísmo “à moda da casa”.

Numa época de extinção dos grandes relatos, o cristianismo emerge, com a força de uma proposta clara a respeito dos valores da vida e da dignidade humana. Ele tem sido uma instância sólida, enraizada no terreno da história, capaz de animar uma humanidade que envelheceu já bem antes de amadurecer. Quanto mais entardecido se apresenta o presente, mais ensolarado nos chega o amanhecer cristão, com a alternativa de um amor includente, não mais convencido a permanecer na noite.

O cristianismo propõe os valores verticais da salvação e da graça. Mas, também, o valor horizontal do cuidado com a vida biológica e social, com a natureza, a justiça e os empobrecidos.

Todas essas razões maiores cabem num único embornal metafísico, sem o qual, todo o resto se liquidifica.