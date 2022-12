Embarcações abandonadas na Baía são tema de audiência pública na Alerj

A Alerj realizou hoje (30) uma audiência pública para debater a respeito das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. O debate voltou à tona após o navio São Luiz, que estava abandonado, se chocar com a Ponte Rio-Niterói somada as constantes responsabilidades a respeito das embarcações abandonadas há anos na Baía.



A audiência foi comandada pela deputada estadual Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Estiveram presentes representantes da sociedade civil e políticos como as deputadas Martha Rocha (PDT) e Célia Jordão (PL), além do diretor-presidente da Companhia Docas do Brasil, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira; a advogada Rayssa Santiago, representando o procurador do Ministério Público Federal, Dr. Jaime Mitropoulos; e o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, Eduardo Chow, além do representante do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Sérgio Henrique, diretor de licença ambiental.



Durante a audiência, questionamentos para definir os principais responsáveis pela situação terrível das embarcações. Na sua maior parte foi em cima do representante do Inea, já que não haviam representantes da Marinha e da Capitania dos Portos ali.



Lucinha questionou Sérgio sobre um caso em que o Inea teria feito um pedido para a Marinha, em 2012, querendo a responsabilidade para remover as embarcações desocupadas e em mal estado, o que até hoje não aconteceu, apesar da decisão judicial. Segundo Sérgio Henrique, na verdade o trabalho do Inea, cujo qual ele está somente há um ano, eles só poderiam atuar nesses casos quando tivesse algum derramamento de óleo na Baía ou o risco de acontecer algum acidente ambiental.



O representante da Docas, Magalhães Laranjeira, afirmou que nada tem a ver com as fiscalizações e que sua atuação é limitada as áreas de fundeio. Acrescentou que deveria haver um fundo estadual para resolver essa questão.



Em sua fala, a deputada Martha Rocha afirmou que a verdade é que esse problema só ficou visível por conta da divulgação da mídia, já que era um caso até esquecido. Enquanto isso, outros cascos estão hibernando na Baía de Guanabara. Ela disse que a Secretaria de Meio Ambiente deveria se atentar das outras embarcações que estão paradas na Baía e que a questão judicial do navio São Luiz não é motivo do governo estar parado.



O representante do Inea afirmou ainda que entende os problemas, que estão fazendo o monitoramento a respeito das embarcações, e defendeu a atuação da empresa e que precisa destravar na justiça todas as questões para poder retirar as embarcações. O que é citado como jogo de empurra por Lucinha.



Lucinha então acusou a situação como sendo um jogo de empurra entre Inea e Marinha, citando que 10 anos se passaram e disse que “só agora”, o Inea passa o caso para a Marinha.



Os presentes cobraram maior fiscalização sobre os navios abandonados e que é preciso multar ou remover. Rayssa Santiago pede maior transparência das autoridades e ressalta, junto com Lucinha que o trabalho continuará e que vai pedir ao Inea e outros órgãos mais informações.



Ao final da audiência, em entrevista para reportagem de A TRIBUNA, Lucinha avaliou:



“Vimos hoje aqui o abandono da Baía de Guanabara. São muitas embarcações perdidas, acabadas e acredito que até naufragadas. E eu e o Inea assumimos essa responsabilidade de ir atrás da Secretaria estadual do Meio ambiente e tanto eles como a Marinha ficaram de fazer alguma coisa mas nada foi feito e o resultado tá aí. Rio e Niterói pararam por horas e horas, como é que pode? Por isso vou apresentar um projeto de lei para dar fim nisso. Mas apesar da justiça não ter feito o ideal, foi muio importante esse evento. Veio gente do MP, da política, de todas as esferas. E isso é muito importante.”



O descomissionamento de embarcações é regido por leis internacionais, sendo o Brasil signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que rege os limites da exploração marítima. No entanto, a legislação brasileira prevê corresponsabilidade de vários entes sobre a fiscalização do abandono de embarcações. No caso do Rio, são a Capitanias dos Portos (CPRJ), da Marinha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que gerencia um plano nacional, e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que é o órgão licenciador do estado.

Ao fim da audiência, a deputada Lucinha solicitou ao Inea um relatório que apresente a quantidade de fiscalizações feitas na Baía de Guanabara, para identificar embarcações abandonadas, incluindo multas e notificações.