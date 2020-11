Embarcação sai de Niterói e afunda com 18 tripulantes

Uma embarcação que saiu de Niterói no último domingo (15), naufragou na Bacia de Campos, por volta das 4h50 da manhã desta sexta-feira (20), próximo a Plataforma P-31. Os 18 tripulantes foram resgatados com vida do rebocador MV Carmen, que afundou depois de realizar procedimentos de medição de profundidade no litoral. A Marinha informou que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Segundo a empresa OcenaPact Geociências, responsável pela embarcação, todos os resgatados passam bem e estão abrigados a bordo das embrcações que prestaram apoio no resgate.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que “a Capitania dos Portos de Macaé (CPM) tomou conhecimento, na madrugada desta sexta-feira (20), do naufrágio da embarcação MV Carmen, com 18 tripulantes, no Campo de Albacora, Bacia de Campos (RJ). Todos os tripulantes da embarcação foram resgatados com vida por duas embarcações de apoio marítimo que estavam próximas ao local do naufrágio, não havendo feridos”.

A nota diz ainda que a empresa proprietária do navio MV Carmen foi notificada a manter um navio em prontidão na área, com capacidade de contenção de óleo no local do naufrágio, a fim de garantir a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica.

Já a empresa OceanPact informou que “nossos times de gestão de emergência e crise foram acionados e o comitê de investigação de incidente definido para apuração das causas deste evento. A Marinha do Brasil já foi devidamente informada do incidente. A OceanPact Geociências está prestando todo o apoio necessário aos tripulantes e a seus familiares e à disposição para esclarecimentos que se façam necessários às autoridades”, diz o comunicado.