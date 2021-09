Embarcação de Niterói realiza doação de 2 toneladas de peixe para caridade

Ação faz parte do ciclo de eventos da Semana do Pescado

O Sindicato de Armadores de Pesca do Estado do Rio (Saperj), em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), SAP/MAPA-RJ, Frescatto Company e a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA-Brasil), realizou nesta quarta-feira (08), a doação de duas toneladas de Palombeta (pescado semelhante a sardinha) que serão entregues a mais de mil famílias carentes, no sul do Estado.

A iniciativa, conhecida como “Semana Solidária”, faz parte do ciclo de atividades da 18ª Semana do Pescado, que esse ano acontece no período de 1 a 15 de setembro. As duas toneladas de peixe foram doadas pela embarcação Manoel Espogeiro, que realizou a pesca especialmente para a campanha. A embarcação, que é filiada ao Sindicato de Armadores de Pesca, descarregou os peixes no cais Funelli, na Ponta d´Areia. As 2 toneladas de Palombeta foram embarcadas em caminhões frigoríficos e encaminhadas para a empresa Frescatto, em Duque de Caxias, onde foram processadas conforme determinação da legislação sanitária.

A descarga do pescado foi acompanhado por representantes do comitê do Rio de Janeiro da ADRA e supervisionada por profissionais da Fiperj e do SAP/MAPA-RJ. Saindo da Frescatto, as Palombetas serão entregues à ADRA, que ficou responsável por fazer o transporte da carga à cidade de Volta Redonda, onde serão entregues às famílias cadastradas.

“Servimos diariamente refeições quentes pra centenas de pessoas em situação de rua e atendemos a mais de 500 famílias com insegurança alimentar. Deus abençoe e prospere a iniciativa de vocês”, agradece o coordenador municipal Carlos Anderson Pereira, o Betão da Adra.