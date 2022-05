Embarcação continua encalhada e há previsão de ressaca

Até a tarde desta quinta-feira (12), o veleiro continuou encalhado na altura da Pedra de Itapuca, entre a Praia de Icaraí das Flechas e não tem previsão de retirada.

Mas aqueles que passam pela região, perguntam como será feita a remoção da embarcação que está presa nas pedras. Os funcionários do proprietário do veleiro que foram até o local, informaram que ainda não se sabe como será feita a retirada do barco, se acontecerá pelo mar ou pela calçada, peça por peça.

Segundo um agente da guarda municipal, o ideal seria retirar o barco logo porque há previsão de ressaca na área. O mar deve subir mais no fim de semana.