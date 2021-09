Embarcação afunda e mata um homem em São Gonçalo

Álisson Erick Gois Freire tinha 26 e era funcionário da Astromarítima

Mais uma pessoa morre vítima de embarcação que afundou na Baía de Guanabara. Dessa vez, o acidente aconteceu no Porto Velho, em São Gonçalo. Na manhã de ontem (25), Álisson Erick Gois Freire estava em um barco localizado na Ilha do Engenho, quando a embarcação começou a afundar. Além dele, outras três profissionais estavam no local e conseguiram escapara tempo.

Bombeiros foram acionados às 9h40 para o socorro. Homens do quartel de São Gonçalo e do Grupamento Marítimo de Botafogo foram ao local para tentar resgatar Erick, mas encontraram o profissional morto assim que chegaram ao local. Esta é a segunda morte em dois meses em um estaleiro localizado em Niterói ou São Gonçalo. Em 26 de agosto, um dique afundou no estaleiro Renave, no Barreto, matando duas pessoas na ocasião.

Alisson tinha 26 anos e era funcionário da empresa Astro Marítima, que seria responsável pela embarcação. A reportagem não conseguiu contato com a empresa.