EMBALOU! Fogão vence Náutico e chega à quinta vitória seguida

Glorioso derrotou clube pernambucano de virada por 3 a 1

Definitivamente, o Botafogo vê a Série A cada vez mais perto. Na tarde deste sábado (18), no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Glorioso derrotou o Náutico por 3 a 1 de virada e chegou aos 44 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o time chega a cinco vitórias seguidas, estando com 100% de aproveitamento no returno.

Apesar da vitória, quem começou com tudo foi o Náutico. O Timbu abriu o placar com Jean Carlos em chute da entrada da área. O gol da equipe pernambucana obrigou o Botafogo a sair mais para o jogo. Mas mesmo atrás do placar, o Glorioso criou boas oportunidades principalmente com Marco Antônio e Rafael Navarro, que deram trabalho ao goleiro Alex Alves. Após muita insistência, o Fogão chegou ao empate em chute de fora da área de Oyama, que saiu do banco para entrar no lugar de Pedro Castro, lesionado. A bola ainda desviou no meio do caminho, atrapalhando o goleiro adversário.

No segundo tempo a situação foi parecida com o primeiro, com o Náutico tomando a iniciativa. Logo no início, Vinicius limpou a marcação, mas parou no goleiro Diego Loureiro. E a resposta botafoguense veio logo na sequência, Ao 5 minutos, Rafael Navarro aproveitou a sobra de chute de Chay defendido por Alex Alves.

Depois do gol, o confronto acabou perdendo intensidade. Com a vantagem no marcador, o Glorioso controlava o jogo e segurou na defesa à espera de um contra-ataque. E nos minutos finais surgiu um que definiu o jogo. Rafael Navarro recebeu na área com liberdade e fez o terceiro para garantir os três pontos ao Botafogo.

O próximo confronto da equipe carioca será contra o CSA na quinta-feira (23), às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas.