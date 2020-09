Em votação confusa na Alerj, escolha do 5º deputado para compor Tribunal Misto segue indefinida

Reviravolta na votação para a escolha dos cinco deputados estaduais que irão compor o Tribunal Misto que julgará o impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC). Após anunciar os cinco parlamentares escolhidos, houve dúvida em relação à quantidade de votos que cada um dos nove candidatos recebeu de forma verbal. O presidente da Casa, André Ceciliano (PT), suspendeu a sessão para que fosse feita uma recontagem. Após 45 minutos depois de espera, Ceciliano afirmou que houve um empate técnico entre dois deputados: Anderson Moraes (PSL) e Carlos Macedo (Republicanos) em uma das contagens. O anúncio do resultado, então, foi postergado.

De acordo com a contagem do presidente de Ceciliano, os cinco deputados estaduais escolhidos pelos 67 votantes (presencialmente ou por videoconferência) para ocuparem as vagas do Tribunal Misto foram Alexandre Freitas (NOVO), com 55 votos; Chico Machado (PSD), 54 votos; Waldeck Carneiro (PT), 50 votos; Dani Monteiro (PSOL), 38 votos; e Anderson Moraes (PSL), 34 votos.