Em vídeo: Filha de Susana Naspolini pede orações para a mãe

Internada em decorrência de um câncer há uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a jornalista da TV Globo Susana Naspolini, de 49 anos, teve o estado de saúde informado pela filha Júlia nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (21). A jovem gravou um vídeo bastante emocionada, pediu orações, informou que o estado de saúde de Susana é gravíssimo. Até o momento da reportagem, mais de 120 mil seguidores viram o vídeo e a publicação teve mais de 26 mil comentários. Veja o vídeo.

“Eu sou a Julia, filha da Susana, a gente está aqui em São Paulo. Ela está internada há uma semana aqui. Ela já vinha de umas internações do Rio. Acabei de conversar com o médico dela. Ele disse que o estado dela é muito, muito grave, gravíssimo. Ela estava com metástase no osso da bacia, tinha se espalhado pela medula óssea desde julho, então ela vem com uma quimioterapia mais forte, que foi o que a fez perder o cabelo”, disse Julia na publicação.

Filha de Susana com o também jornalista Maurício Torres, que morreu em 2014 após um quadro infeccioso, a menina de 16 anos usou o perfil da mãe no Instagram. “O câncer se espalhou por vários outros órgãos, o fígado está muito comprometido, eles dizem que não sabem mais o que fazer, se tem algo a mais para fazer. O estado dela é muito grave e eu não sei o que fazer. A única coisa que eu consigo pensar em fazer é pedir orações para vocês”.

A filha da jornalista lembrou ainda o quanto a mãe acredita no poder da oração e reforçou o pedido:

“Sei que todos que estão aqui gostam muito dela. Então peço por favor, por favor, por favor, rezem por ela. Quanto mais gente rezando, melhor. Orem por ela, pelo bem dela, para ela ficar aqui com a gente. Para Deus dar um jeito nela e ela ficar aqui com a gente por mais tempo”.

Alguns amigos e seguidores deixaram mensagens no perfil de Susana Naspolini.

A colega Flavia Jannuzi escreveu que “Nossa senhora passa na frene, querida Julinha. Ela está nas minhas orações”. Outra que deixou uma mensagem foi Mariana Gross. “Julinha, amor, conte comigo. Rezando, rezando e rezando por sua mãe, nossa amada, Susana”.

O carnavalesco Milton Cunha comentou. “Julinha, amada! Luz para Naspô, fabulosa mulher. Conte com minhas mentalizações de energia boa para você. Beijos e forca!”.

Já o comediante Marcelo Adnet disse “Muito amor, muita força e fé. Estamos emanando boas energias”.

Natural de Criciúma, Santa Catarina, Susana começou a carreira em emissoras do estado. No Rio de Janeiro, foi repórter da GloboNews e dos telejornais locais da TV Globo, onde passou a conduzir o quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1. Lá, ela se popularizou pela abordagem na denúncia dos problemas, sempre com bom humor.

Susana vem enfrentando diversos problemas de saúde desde mais nova. Aos 18 anos, a jornalista teve o primeiro diagnóstico de câncer, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, descobriu um tumor maligno na mama e, logo em seguida, um câncer na tireóide. Em 2016, a catarinense enfrentou outro câncer de mama. Há dois anos, soube que estava com câncer na bacia e iniciou um novo tratamento.