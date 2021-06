Em três meses Niterói terá metade da população com ciclo vacinal completo

Niterói anunciou há pouco tempo que tem pouco mais de 54% da população vacinada com a primeira dose. Isso indica que 278.775 pessoas já tomaram a primeira dose do imunizante até o domingo (27). Para completar o ciclo vacinal e garantir que essas pessoas tenham todos os benefícios garantidos pela vacina, faltam 121 mil doses a serem aplicadas.

De acordo com o painel atualizado pela prefeitura de Niterói, em 22 de junho, a cidade atingiu metade dos habitantes cobertos pela primeira dose. Tendo em vista que a maioria se vacinou com a Astrazeneca, que pede o retorno para a segunda dose em 120 dias, em setembro, a cidade terá atingido o mesmo percentual de vacinação que permitiu a “volta ao normal” em países da Europa com a flexibilização do uso de máscara.

Para que este cenário seja alcançado, a população não pode esquecer de retornar aos postos para receber a segunda dose. A prefeitura tem feito campanhas nas redes sociais, pedindo que as pessoas fiquem atentas às datas do cartão de vacinação para que não percam o dia de receber a dose final para completar a imunização.

NITERÓI RECEBEU NOVAS DOSES E DEVE ACELERAR VACINAÇÃO

Niterói recebeu no sábado (26) um lote de 22.970 doses da vacina, o que deve acelerar a vacinação no município. Das 605.920 doses que a Secretaria Estadual de Saúde entregou na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) para serem distribuídas aos 92 municípios, Niterói ficou com 11.600 doses da Coronavac (para primeira e segunda aplicação), 4.530 doses da Janssen e 6.840 doses da Pfizer.

Para evitar fila e aglomeração nos postos a prefeitura disponibilizou o agendamento da vacinação através do aplicativo Colab. É possível agendar a vacinação nos seguintes postos: Campo de São Bento, Vital Brazil, São Lourenço, Engenhoca, Policlínica de Piratininga e o posto volante do Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha.