Em talk show, Gilda Mattoso fala dos perrengues como assessora de imprensa de famosos

Raquel Morais

O Bistrô Reserva Cultural, em São Domingos, recebe o talk show “Gilda Mattoso – Assessora de Encrenca, O Show”, um solo de Gilda Mattoso, viúva de Vinicius de Moraes, hoje, 19 de abril às 19h30min. Na apresentação ela conta histórias e perrengues, com um teor sentimental e cômico, sobre os anos de carreira em que trabalhou assessorando grandes nomes da música, como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Cacá Diegues, Elba Ramalho, Frejat entre outros artistas, como Gilberto Gil que ela acompanha há 18 anos nos shows e trabalhos nacionais e internacionais.

Gilda Mattoso é assessora de imprensa e tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Atuou nas principais gravadoras nos anos de ouro do mercado fonográfico e assessorou dezenas de artistas. A niteroiense, que morou nas ruas Lopes Trovão e Fagundes Varela, conta em seu show histórias, curiosidades e encrencas que já passou durante os trabalhos em todo mundo.

Ela contou um pouco sobre como será o show e até deu um spoiler sobre quando trabalhava com Caetano Veloso. “O filho dele, o Tom, quando era pequeno, era o único que não gostava de música. Ele só gostava de futebol e Caetano não se conformava com isso. Ele tentava todos os dias cantar no quarto do filho antes dele dormir, mas não conseguia. Um dia ele falou para o filho que os irmãos dele adoravam música e adoravam que ele cantava. Tom surpreendeu o pai com uma pergunta: ‘Pai, você sabe cantar o hino do Flamengo’?”, contou as gargalhadas.



Uma curiosidade sobre Gilda é que ela foi a última companheira de Vinicius de Moraes, com quem foi casada de 1978 até 1980. “Eu morava em Niterói e era muito fã dele e ele esteve em Niterói, no Diretório da Faculdade de Direito, junto com Toquinho e Marília Medalha. Eu era amiga do irmão dela e descobri que eles iam almoçar na casa deles e pedi para ir. Fiquei no apartamento, ouvindo eles falarem e escutei que Vinicius ia pedir um táxi. Eu ofereci de levar ele nas Barcas no meu carro. Eu dei carona para ele e quase desmaiei de emoção”, contou.

Gilda foi a última mulher de Vinícius de Moraes

Gilda foi morar no exterior, em vários países da Europa. Aprendeu algumas línguas e começou a trabalhar com freelas de produção de show de 1976 até 1978. “Eu estava trabalhando para Franco Fontana, que levava os artistas brasileiros para turnês na Europa, e em 1978 Vinicius foi fazer um show com Tom Jobim e Miúcha. Em um dos shows, na coxia, Vinicius falou que estava apaixonado por mim. Eu passei mal, fui para casa e meu coração ficou acelerado. No dia seguinte fui leva-lo a um programa de televisão e no táxi nós conversamos e demos o primeiro beijo. Foram dois anos de relacionamento até infelizmente ele morrer”, lembrou com saudade.

Os ingressos custam R$ 40 + R$ 20 de consumação. O Reserva Cultural fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.