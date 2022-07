Em seu dia, São Pedro ganha nova capela em São Gonçalo

São Pedro foi o primeiro papa da Igreja

Foto: Redes Sociais

Nesta quarta-feira (29) é celebrado o Dia de São Pedro, o padroeiro dos pescadores e responsável pela chuva, como dizem os fiéis. Em São Gonçalo foi inaugurada a nova Capela de São Pedro, na Praia das Pedrinhas, próxima ao São Gonçalo Shopping.

Em Niterói, a Capela em Jurujuba, preparou uma programação especial. As homenagens começaram cedo com a alvorada, às 5h e em seguida aconteceu a celebração eucarística às 6h, e às 9h, a missa solene da bênção das chaves dos devotos.

Devotos e pescadores participam da tradicional procissão marítima na Baía de Guanabara, que irá até a altura do Museu de Arte Contemporânea (MAC) e retornará pela orla na direção da Fortaleza de Santa Cruz, voltando para o cais de Jurujuba.

No final de semana a Capela promoverá recreação infantil, futebol, o famoso “almoço do Pedrão”, shows e a Santa Missa. A festa se encerra no domingo à meia-noite.

Confira a programação completa do festejo de São Pedro na Capela de Jurujuba:

Quarta-feira (29): às 5h – Alvorada; 6h – Missa Solene na Igreja de São Pedro; 9h – Missa Solene Campal com benção especial das chaves; 10h – Procissão terrestre levando a imagem de São Pedro até o cais de onde sairão os barcos para a Procissão marítima; 13h – Almoço do Pedrão; 14h – Santo Terço e bênção; 15h – Missa Solene; 18h – Show cultural com a Quadrilha e às 20h – Missa Solene e logo após Queima do Quadro de São Pedro.

Sábado (2) – das 9h até 00h terá futebol, recreação infantil, barraquinhas com Almoço do Pedrão, roda de samba e shows. E, no domingo (3), no mesmo horário, os fiéis vão poder curtir o futebol, Moto procissão ‘Falcão Peregrino e Amigos’, Almoço do Pedrão, barraquinhas, shows e Missa.

Esquema de trânsito

Em virtude ao Dia de São Pedro a Nittrans preparou um esquema especial de trânsito na cidade. A Av. Carlos Ermelindo Marins será interditada ao trânsito das 05h até às 03h de quinta-feira (30), entre a Al. Marechal Pessoa Leal e a Estrada General Gaspar Dutra, para as festividades do dia de São Pedro.

Será proibido o estacionamento na Rua da Capela de São Pedro em Jurujuba, a partir da 00h do dia 29 até às 04h do dia 30.

No fim de semana, entre sexta (1) e domingo (3), o fluxo de veículos será interditado na Av. Carlos Ermelindo Marins, compreendendo o trecho entre a Al. Marechal Pessoa Leal e a Estrada General Gaspar Dutra, das 05h até às 04h do dia subsequente.

Será proibido estacionar durante os dias 01, 02 e 03 de julho nos seguintes trechos: Av. Carlos Ermelindo Marins, entre Al. Marechal Pessoa Leal e Est. General Gaspar Dutra; Trav. Prefeito Alberto Fortes, entre a Travessa São Jerônimo e Av. Carlos Ermelindo Marins; Est. General Gaspar Dutra, entre a Travessa São Jerônimo e a Av. Carlos Ermelindo Marins; Travessa São Jerônimo, em toda sua extensão.

O ponto final das linhas 33 e 17 será alterado para a Av. Carlos Ermelindo Marins, na altura da Al. Marechal Pessoa Leal, nos horários de interdição da Av. Carlos Ermelindo Marins.

No domingo (03), um comboio de motociclistas irá realizar uma procissão que tem como ponto de partida a Praia da Boa Viagem e destino final na Capela de São Pedro, em Jurujuba, percorrendo por toda orla de Niterói, sendo escoltados por duas motos-patrulhas da Nittrans.

História de São Pedro

São Pedro ou São Pedro Apóstolo, como também é conhecido, foi um dos 12 apóstolos de Cristo, de acordo com o Novo Testamento. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, Pedro tornou-se o líder do grupo dos apóstolos, levando a palavra antes dita por Cristo para os locais por onde passava. Por isso, ele acabou sendo considerado o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro papa da Igreja Católica.

Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Aparece ainda uma variante do seu nome original, Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos (Atos 10:18) e na II Epístola de Pedro (II Pedro 1:1).

Na interpretação da Igreja Católica a razão para Jesus ter mudado o nome do apóstolo, bem como seu significado na citação bíblica, como é relatado no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do Hades não prevalecerão contra ela”. A partir de então, Jesus estava comparando Simão a uma rocha e seu nome passou a ser Pedro.

São Paulo – No dia 29 de junho é celebrado o Dia de São Paulo. Paulo de Tarso, ou São Paulo, antes da conversão chamava-se Saulo ou Saul. Segundo a Bíblia, durante a viagem entre Jerusalém e Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz e ficou cego, mas após três dias, recuperou a visão e passou a pregar o Cristianismo, junto com os outros Apóstolos.

A Bíblia registra o momento do encontro em Atos 9:3-5: “Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’. Saulo então diz: ‘Quem és, Senhor?’. Respondeu Ele: ‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues.”

São Paulo teria escrito treze Epístolas e levado à formação de comunidades dominadas por grupos gentios, o que lhe valeu o epíteto de “Apóstolo dos gentios”. O Santo é representado tradicionalmente com uma espada e com um livro. É o santo padroeiro dos autores, dos editores e da imprensa.