Com 69 votos a favor, Alerj decide instaurar processo de impeachment de Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) realiza neste momento uma sessão extraordinária, de forma online, onde já foram atingidos os 36 votos necessários para instaurar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A votação segue e aponta para uma derrota por “goleada” de Witzel.

“É com tristeza que vejo o momento, não imaginava isso para o Rio em um ano e meio de governo. Mas sinto orgulho da Alerj que vai dar oportunidade de mudar a direção do estado porque tenho certeza que a votação será a favor da abertura do processo de impeachment. Tirar o Wilson Witzel significa fazer justiça com a população que foi saqueada no meio de uma pandemia”, afirmou Anderson Moraes (PSL), que assina um dos pedidos de impedimento do governador.

“O que era ilação já tem fortes indícios, que são muitos e cada vez mais fortes de envolvimento do governador e pessoas próximas a ele em irregularidades. A liderança e autoridades dele são contestáveis. E o Rio de Janeiro precisa de um governo forte, que tenha capacidade de dialogar com diversos entes, principalmente o governo federal, uma vez que estamos perto de definir nossa manutenção no regime de recuperação fiscal. Precisamos iniciar logo esse processo de impeachment para que possamos virar a página e retomar o caminho da prosperidade”, justificou Thiago Pampolha (PDT).

A maioria dos deputados afirmou que a abertura do processo de impeachment é importante para o governador prestar todos os esclarecimentos, caso do deputado Anderson Alexandre (SDD).

“Precisamos restabelecer o diálogo com o parlamento”, afirmou.

Já a bolsonarista Alana Passos (PSL), que atuou na eleição de Witzel, disse que as coisas precisam ser esclarecidas.

“Essas demandas desastrosas do Witzel em tão pouco tempo de governo é um absurdo. É um momento de tristeza, porque Witzel foi eleito para combater a corrupção, e hoje vejo fortes indícios de irregularidade, o que posso chamar até de assassinato de pessoas em meio a uma pandemia”, opinou.

“Hoje votei pelo sim, a favor da admissibilidade do processo que irá apurar denúncia de possível crime de responsabilidade contra o governador. Minha decisão foi fundamentada em respeito à prerrogativa do parlamento, que também sempre foi respeitado pelo Witzel. Acredito que ele vai provar sua inocência e, em respeito aos meus eleitores, defendo as investigações para que tudo seja esclarecido e logo superado”, justificou Bruno Dauaire, líder do PSC na Alerj.

Em apuração…