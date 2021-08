Em sessão após recesso, Axel Grael faz balanço da administração na Câmara

Discurso foi na reabertura dos trabalhos legislativos da Casa

A Câmara Municipal de Niterói retornou aos trabalhos legislativos nesta segunda (2) durante a sessão especial. Além dos vereadores, participaram do evento o prefeito Axel Grael e o vice Paulo Bagueira. A solenidade teve início por volta das 15 horas e durou pouco mais de 50 minutos.

Conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Milton Cal (PP), Axel fez um discurso onde destacou a parceria existente entre os poderes Legislativo e Executivo de Niterói. Afirmando que o país passa por crises política, econômica e de desemprego, o prefeito enalteceu o trabalho feito pelos secretários municipais. Além disso, parabenizou o antigo chefe do Executivo, Rodrigo Neves, pelo trabalho feito durante a condução do enfrentamento à pandemia.

Ele reconheceu que Niterói passou por momentos difíceis, mas comparou com o enfrentamento que outras cidades fizeram para afirmar que a situação niteroiense deve ser vista com um olhar positivo, principalmente quando a comparação se dá com os municípios da região.

“Apesar de todo o sofrimento, que nós também enfrentamos, mas se você compara a situação da economia de Niterói com as cidades vizinhas, vocês vão ver que a gente tem indicadores muito melhores. E isso nos vai ajudar muito quando chegar o momento da retomada econômica”, declarou Axel.

Foto: Sérgio Gomes

Na sequência, o prefeito apresentou uma série de slides para o público presente na Câmara com os principais feitos do atual governo nos primeiros seis meses de administração. Entre as principais realizações destacadas, ele apresentou as obras de drenagem e saneamento em Santo Antônio, a criação dos programas sociais para moradores de baixa renda e ajuda a microempreendedores.

Ele também destacou a criação de uma secretaria voltada para o clima e sustentabilidade, que foi motivo de destaque, segundo o prefeito na imprensa nacional e internacional. Na sequência, seguiu apresentando os feitos até a conclusão dos slides. Durante a parte em que finalizava o discurso, ele agradeceu o apoio da Câmara aos projetos discutidos entre ambos os poderes.

“Eu queria agradecer aos vereadores por todo o apoio que nos foi dispensado através de leis que dessem subsídios que pudéssemos desenvolver cada uma dessas ações. A prioridade agora é na retomada da economia e no cotidiano da cidade. Ainda vamos precisar de muito apoio do Legislativo para continuarmos avançando nas política públicas nesse momento”, finalizou Axel.

A primeira reunião da Câmara neste mês acontece nesta terça-feira (3) a partir das 14 horas, com a reunião do colégio de líderes. Já na quarta (4), está previsto acontecer a sessão ordinária a partir das 17 horas.