Em segunda discussão, Câmara Municipal aprova reajuste de contribuição dos servidores niteroienses

O Projeto de Lei 235/2021, que prevê o reajuste da contribuição dos servidores públicos municipais de Niterói, foi aprovado em segunda discussão nesta quarta-feira na Câmara Municipal. Com isso, o projeto será encaminhado para sanção do prefeito Axel Grael.

A sessão foi marcada por intensos debates entre os vereadores e protestos dos servidores, principalmente os professores municipais, do lado de fora da Câmara. A principal reclamação de quem era contra o projeto é de que isso vai prejudicar os professores municipais, que se encontram com salários congelados há dois anos.

Já o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) informou que o reajuste era necessário para que isso ajudasse o fundo municipal previdenciário ter dinheiro para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões.Além disso, salientou que a proposta também engloba o aumento da alíquota patronal.

“O que está em discussão aqui não é o aumento pelo aumento. É a garantia de que haverá dinheiro para o pagamento dos aposentados e pensionistas do município. O que está colocado nesta casa não é exclusivamente sobre o aumento da contribuição dos servidores de 12,5% para 14%, mas também o aumento alíquota patronal para 18%. Se a discussão fosse só sobre a contribuição do servidor, eu seria contrário. Mas não é o caso. O cidadão de Niterói também vai ter um reajuste, de 16,5 para 18%, para ajudar a compor o fundo de aposentadoria do servidor municipal. A gente tem que entender que temos que cumprir o que está na reforma da previdência em 2019. Se tivesse que ser feito algo, então deveria ter sido feita na época. Agora é o momento do ‘cumpra-se’.”, argumentou Gonçalves.

Os votos favoráveis foram dos vereadores Atratino (MDB), Dado (Cidadania), Casota, Fabiano Gonçalves (Cidadania), Andrigo (SDD), Folha (PSD), Jonathan Anjos (PDT), Leandro Portugal (PV), Dr. Nazar (PDT), Renato Cariello (PDT), Verônica Lima (Pt) e Walkíria Nichteroy (PC do B)

Já os votos contrários foram dados por Benny Brioly (PSOL), Daniel Marques (DEM), Douglas Gomes (PTC), Paulo Eduardo Gomes (PSOL), Paulo Velasco (PT do B), Binho Guimarães (PDT) e Professor Túlio (PSOL).

O presidente da Câmara, vereador Milton Cal (PP), não fez uso do voto.