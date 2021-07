Em Saquarema, construção do Colégio Gustavo Campos da Silveira avança

Está bastante adiantada a fase de construção estrutural das obras do colégio Gustavo Campos da Silveira, no bairro Areal. A execução corre por conta da Secretaria Municipal de Obras Públicas, da Prefeitura de Saquarema, e parte considerável da estrutura do imóvel já está totalmente concluída.

O novo colégio contará com 14 salas de aula, 4 salas de atividades, biblioteca, laboratório de informática, sala multiuso, sala de pronto-atendimento, além de quadra poliesportiva coberta, quadras e pista de atletismo. Com quase 7 mil metros quadrados de área construída, a unidade será a maior de Saquarema nesse quesito e atenderá a alunos do Pré-escolar ao 9° ano do Ensino Fundamental.

“As obras estão em um bom ritmo e, dentro de 1 ano, entregaremos a escola novinha, com toda a estrutura necessária para nossos alunos. Estamos investindo pesado na modernização das escolas e na capacitação dos nossos profissionais para continuarmos melhorando a educação pública saquaremense”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Seguindo o novo padrão de construção das escolas municipais que vem sendo adotado pela Prefeitura de Saquarema, o projeto do Colégio Gustavo Campos da Silveira foi pensado para proporcionar segurança e qualidade de vida aos alunos e profissionais que trabalharão na unidade.