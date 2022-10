Na cidade de Rio Bonito, o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ficou à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cidade já totalizou a apuração de seus votos, na noite deste domingo (30).

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro teve 22.691 votos na cidade, o que representa 65,18% dos votos válidos. Lula ficou com 12.124 votos, o que significa 34,82% dos votos válidos.