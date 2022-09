Em pronunciamento, Ciro Gomes mantém candidatura à Presidência

Depois da divulgação de uma carta, na qual lideranças nacionais e internacionais pediam a retirada da candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República para que apoiasse Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o pedetista rechaçou a possibilidade, durante pronunciamento feito em São Paulo, na manhã de hoje (26). Ciro afirmou estar sendo vítima de uma “campanha de destruição de imagem”.

“Na maioria das vezes em que um movimento nacionalista se levanta no Brasil é destruído pelas forças do atraso. Muitos se escondem na desculpa de que para governar é necessário alianças com as forças do atraso. Aqueles que ousam resistir, como é meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação e destruição de imagem”, disse.

O candidato afirmou que o Brasil está prestes a sofrer “a maior fraude eleitoral de sua história”, mas fez questão de frisar que a colocação não tem nada a ver com os questionamentos que o presidente e candidato á reeleição Jair Bolsonaro (PL) tem feito às urnas eletrônicas. De acordo com o pedetista, esta “fraude” estaria atrelada a uma suposta manipulação da opinião pública contra sua candidatura.

“O Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da sua história. As urnas são invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo violada. Quem apertar nas urnas o 13 estará elegendo os mesmos que, durante anos, saquearam nosso país. Aqueles que apertarem 22 estarão elegendo a outra parte da corja que saqueou o país em governos anteriores, mas ninguém traz isso para o debate”, prosseguiu.

Por fim, Ciro Gomes atacou o “voto útil”, afirmando que a medida impede que o eleitor escolha, em primeiro turno, o candidato com quem possua maior afinidade. Segundo o presidenciável, o conceito fomenta a “falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro”, em referência a Bolsonaro e ao candidato e ex-presidente Lula.

“Com essa pregação querem eliminar a vontade das pessoas de votarem no primeiro turno naqueles de sua preferência. Querem privá-las do direito de exercerem seus sonhos. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las a dois blocos rivais que tentam mascarar as semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, não me intimidarão. Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa”, finalizou.