Em primeiro turno, Câmara aprova adiamento das eleições municipais

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 1º, em primeiro turno, a mudança das eleições municipais de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) propõe que o primeiro turno seja realizado em 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. A PEC já tinha sido aprovada pelo Senado no último dia 23 de junho. O texto precisa de uma segunda votação na Câmara, que deve acontecer ainda nesta quarta.

Como trata-se de uma mudança definitiva na Constituição, sendo aprovada definitivamente não vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e sim para promulgação do Congresso Nacional. O texto foi aprovado em primeiro turno por 402 votos favoráveis, 90 contrários e 4 abstenções. O calendário original previa o primeiro turno das eleições em 4 de outubro e o segundo turno, em 25 de outubro.

Foi aprovado também que os partidos políticos possam realizar convenções e reuniões virtualmente para escolher candidatos e formalizar coligações, para aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. O relator do projeto na Câmara, Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) manteve o texto votado pelos senadores.

O entendimento da maioria das bancadas do Congresso e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que o adiamento será benéfico para saúde pública e não fere a cidadania e o direito ao voto. O governo liberou o voto sobre o mérito, assim como o PROS e o Patriota. Os partidos de centro, direita e esquerda foram favoráveis à mudança, à exceção do PL e PSC, que orientaram voto contrário.

Antes resistentes ao adiamento das eleições, os partidos do chamado centrão passaram a apoiar a medida. A mudança de posição aconteceu após a cúpula do Congresso indicar que pode incluir contrapartidas para a medida ser aprovada na Câmara, a retomada dos programas de partidos no rádio e na TV e até R$ 5 bilhões para as prefeituras enfrentarem a pandemia da Covid-19.