Em primeira discussão, Câmara Municipal aprova projeto “Empresa Amiga do Esporte e do Lazer”

Autor da ideia, vereador Casota afirma que proposta não vai gerar ônus aos cofres públicos

A Câmara de Niterói aprovou na quinta-feira (5) o Projeto de Lei 045/2021, de autoria do vereador Casota (PSDB), que cria o programa “Empresa Amiga do Esporte e do Lazer”. A aprovação foi em primeira discussão por unanimidade. Ou seja, a Casa deve discutir o tema mais uma vez, em data a ser definida.

O projeto consiste em estimular empresas niteroienses a ajudarem na reforma de espaços esportivos públicos que se encontram abandonados. A participação seria através de doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos públicos, reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades físicas de lazer ou realização de ações que visem fomentar o esporte e lazer.

A contrapartida seria a divulgação “com fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício do esporte e do lazer, inclusive por meio da colocação de placas ou outdoors para divulgação”. O projeto não geraria custos aos cofres municipais.

“Trata-se de uma participação conjunta, que contribuirá não só com a melhoria da qualidade de vida, principalmente de crianças e jovens. O Poder Público Municipal não terá ônus de nenhuma natureza e não concederá qualquer incentivo econômico ou estímulo às empresas em razão da participação no programa”, afirmou Casota na justificativa anexada ao projeto.

Questionado pela reportagem de que forma isso pode dar resultado, já que não teria uma contrapartida financeira, o vereador exemplificou que “um supermercado novo abrindo no Fonseca ou em Itaipu pode reformar alguma área de lazer ou esporte do seu bairro e promover sua marca”.

Comissão de Orçamento pode ter que analisar o projeto

Durante a discussão da ideia, o presidente da Comissão de Orçamento, vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), ponderou sobre a necessidade de desburocratizar possíveis investimentos para a ideia ser concretizada. Ele exemplificou que as duas grandes fontes de receitas municipais para isso seriam o IPTU e ISS. Mas que é necessário a comissão analisar para saber o quanto isso impactaria o orçamento na Lei Orçamentária Anual e no Plano plurianual.

“É possível fazer esse projeto acontecer de uma maneira muito fácil, através da dedução do IPTU e do ISS. Só que a Comissão de Orçamento precisa discutir esse projeto dentro da próxima PPA e da LOA que virá para deixar consignada essa renúncia fiscal. Porque isso pode parecer renúncia fiscal como despesa, mas não é. Na verdade é o melhor investimento que se pode ter, por exemplo, nas comunidades. Só que precisa estar na discussão da PPA e da LOA. Temos que focar em saber como isso será executado, caso contrário será uma lei linda, mas com pouca efetividade”, argumentou Gonçalves.

Casota respondeu enfatizando que o projeto não vai gerar custos aos cofres públicos e ainda convidou Gonçalves para integrar Frente Parlamentar em prol da Política Municipal de Esporte e Lazer, que também é a responsável por discutir o tema.