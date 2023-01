Em Piratininga, Operação Verão ocorre de forma tranquila

Leonardo Oliveira Brito

Dizem que a praia é um território de felicidade. É onde as famílias passeiam, onde vão mães, filhos, avós, pais, pessoas de todos os estilos, idades e classes sociais. É exatamente para preservar esse bem comum, a sensação de tranquilidade e bem estar, que a Prefeitura de Niterói fez na manhã desta sexta-feira, uma operação que envolveu dez secretarias para ordenamento público nas praias de Niterói.



A reportagem de A TRIBUNA esteve na Praia de Piratininga na Região Oceânica da cidade e verificou que a ação ocorreu de forma tranquila, pacífica e educativa. A ronda começou na região conhecida como “Prainha” e andou por toda a orla.



Praia de Piratininga

Mais de 300 agentes da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Postura, Trânsito, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Vigilância Sanitária e da Administração Regional da Região Oceânica participaram da força-tarefa. As ações aconteceram além de Piratininga, nas regiões das praias do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Secretário de Defesa Civil de Niterói, o Tenente Coronel Wallace Medeiros

O Secretário de Defesa Civil de Niterói, o Tenente Coronel Wallace Medeiros informou que a operação ocorreu de maneira muito tranquila e ordeira:

” A operação visa dar maior ordenamento, trazer mais organização e lazer, analisando situações de risco que possam existir mas tudo transcorrendo dentro da normalidade e de forma educativa, o que é o mais importante. Tudo isso mostra que o cidadão pode ter o lazer sem interferir no direito do próximo, tudo dentro da tranquilidade. “

O presidente do Procon e Secretário de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira ressaltou que conversou com trabalhadores autônomos e que a população está disposta a colaborar:

“Essa operação é para verificar as denúncias e orientar a população pelo respeito as normas, no nosso caso utilizando o código de defesa do consumidor, sempre de maneira educativa, deixando material informativo e ressaltando que é para o conforto e melhor segurança de todos. Conversamos com os autônomos também, explicamos a necessidade da regularização e vimos que eles estão dispostos a colaborar. “



Coronel Paulo Henrique, Secretário de Ordem Pública de Niterói

O Coronel Paulo Henrique, Secretário de Ordem Pública de Niterói, fez um balanço da operação ressaltando que tudo ocorreu de maneira muito tranquila, sem transtornos e visando o bem estar da população

“Nós temos como lema da nossa administração é que a cidade seja mais aprazível para que as pessoas possam viver e ser felizes. Para isso, é preciso compatibilizar os espaços públicos para que a gente não veja desordem, nem riscos para o cidadão. Hoje a ação tem dez organismos da Prefeitura, cada um dentro da sua competência para que a gente possa fiscalizar, orientar, nosso objetivo não é punir. Óbvio que se tiverem coisas que fujam do controle, vamos agir mas estamos reorganizando para que todos possam usufruir de uma cidade tão bela como a nossa.”





Praia de Piratininga

A Operação Verão contou também com efetivos da NitTrans, Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Secretaria Municipal de Saúde, as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil.