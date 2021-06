Em parceria com Zeca Baleiro, Liah lança “Dizem que amar é assim”

Em um momento de distração com um instrumento musical surgiu uma música. E dessa canção veio uma ideia de parceria. E todo esse trabalho foi mostrado ao público nesta sexta-feira (18) com o lançamento de “Dizem que amar é assim”, o mais novo trabalho autoral da cantora Liah.

A música é a sexta composição lançada em 2021 e, assim como as outras canções, tem uma pegada de maior valorização da parte vocal e acústica do que uma participação instrumental maciça. A canção tem o apoio do cantor Zeca Baleiro, que não participa do projeto cantando, mas assina a composição ao lado da artista paraense. A artista admite, de forma sincera, que o apoio do cantor maranhense foi fundamental em um momento em que ela “empacou” ao escrever a canção no papel.

“‘Dizem que Amar é Assim’ surgiu facilmente quando eu dedilhava o ukulele, instrumento havaiano que me inspira sempre algo mais leve e suave como a melodia dessa música. Eu tinha acabado de ter minha filha e falar sobre esse amor era o meu assunto preferido. Mas quando cheguei no refrão a letra empacou, talvez porque eu já estivesse acostumada com as onomatopeias ‘para-pa-pá’ que marcam o refrão, e de fato não conseguia resumir esse amor que eu ainda estava tentando entender… Então pedi ajuda ao amigo, produtor e parceiro Zeca, que genialmente trouxe a poesia que faltava”, conta Liah.

Conhecida por participar em 2017 do programa The Voice, da TV Globo, a cantora planeja lançar ainda neste ano um álbum com todos os lançamentos feitos em 2021. A música “Dizem que amar é assim” já se encontra disponível nas plataformas digitais. Quem quiser ouvir, pode clicar aqui.

Foto: João Mário Nunes