Em parceria com violonista, Byafra lança canção inédita sobre o atual momento do país

Cantor e compositor niteroiense compôs junto com José Henrique a canção ‘Brasil’

Com mais de 510 mil óbitos, uma média móvel diária de praticamente de 2 mil mortes e mais de 18 milhões de infectados, a Covid segue causando preocupação, angústia e tristeza a todos os habitantes do planeta, em especial nos brasileiros, principalmente naqueles que seguem aguardando a aplicação, ao menos, da primeira dose da vacina. Mas apesar dessa situação triste, há quem encontre inspiração para fazer a sua parte de alguma forma. Pensando nisso, o cantor e compositor niteroiense Byafra resolveu criar uma música de protesto chamada “Brasil”.

De acordo com o artista, a ideia surgiu quando o violonista José Henrique enviou um samba para colocar uma letra. Ambos são amigos há décadas e em pouco tempo juntaram as partes para a música ficar pronta. Zé fez e melodia e Byafra criou a letra.

“Eu o Zé Henrique somos amigos de longa data. Quem nos apresentou foi o Marco Valença. O Zé me mandou um samba pra colocar uma letra. Resolvi fazer um mix de Aquarela do Brasil com o Vai Passar, composição do Chico Buarque. Um samba imaginando a era pós Bolsonaro”, explicou Byafra.

Violonista especializado em musicoterapia, José Henrique conta que tem entre cinco a seis composições feitas em parceria com o cantor niteroiense. E em relação a “Brasil”, ele explica que já tinha a melodia guardada “há muito tempo”. Foi quando resolveu procurar Byafra para desenvolver uma letra.

“Eu já tinha essa música guardada há muito tempo e recentemente me lembrei dela por ter esse caráter empolgante. Cantarolei a melodia sozinho e pensei que precisava de uma boa letra, algo forte. Como sou muito próximo ao Byafra, ofereci pra ele, que escreveu aquilo que eu estava imaginando. A ideia, na verdade, brotou e ele fez a letra na hora certa e no lugar certo”, conta José Henrique.

Composição não é a primeira feita durante a pandemia

Apesar de “Brasil” se referir ao atual momento do país diante do caos sanitário provocado pela pandemia, não é a primeira vez que Byafra cria uma música relacionada ao presente momento. Em maio, ele lançou “Ione” em homenagem à mãe, falecida no ano passado vítima da doença. Além disso, também fez outra que aborda o tema.

“Eu também fiz outra música em parceria. Junto com o Paulo Ciranda criamos ‘Quando A Quarentena Passar’. É um momento que não tem como a gente fugir, pois temos que ficar dentro de casa por uma causa humanitária. Não podemos propagar essa doença. É esperar que todos se vacinem para voltar ao normal dentro dos protocolos sanitários”, afirma.

Com 63 anos de idade, Byafra já recebeu a primeira dose da vacina. A expectativa é que ele receba a segunda em 12 de julho. Apesar do otimismo, ele não deixa de ter cuidado.

“Vou receber a segunda dose, mas os cuidados continuam. Afinal, não é uma ‘gripezinha'”, finaliza o artista niteroiense.