Em nota oficial, UFF se posiciona sobre operação da Polícia Federal

O gabinete do reutor da Universidade Federal Fluminense divulgou uma nota oficial sobre a operação “Quadro Negro” com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em desvio de verbas destinadas à educação pública na Universidade Federal Fluminense (UFF) no valor de R$ 3,7 milhões.

A nota:

“A Reitoria da Universidade Federal Fluminense tomou conhecimento através da imprensa, na manhã de hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, de informações de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal, em inquérito de desvio de recursos públicos por servidores da UFF, entre 2011 e 2015.

Comunicamos que estamos nos informando sobre a operação em curso, solicitando à Polícia Federal a cópia do inquérito para conhecimento dos fatos e instauração dos devidos procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade, no que couber. Como é nosso dever, colocamos todos os setores da administração da Universidade para cooperar com as autoridades nas investigações.

Reiteramos que somos os maiores interessados no rápido esclarecimento dos fatos e temos confiança de que serão adotados os princípios do estado democrático de direito no curso das investigações.

Niterói, 17.2.2022”.