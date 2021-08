Em noite inspirada de Gabigol, Flamengo goleia Santos na Vila por 4 a 0

Com três gols de Gabriel e um do estreante Andreas Pereira, o Flamengo atropelou o Santos por 4 a 0, em partida disputada na Vila Belmiro, na noite deste sábado (28). Com esse resultado, o rubro-negro chegou a décima vitória no Campeonato Brasileiro e vai dormir entre os quatro primeiros colocados da tabela. o Bragantino joga amanhã (29) e poderá recuperar a posição conquistada pelo Flamengo. O Santos até conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo, mas sucumbiu ao poderio ofensivo rubro-negro na etapa final e completou quatro jogos sem saber o que é vencer na competição.

O Flamengo foi melhor durante toda partida e criou as melhores chances. Mas o Santos não fez um jogo de todo ruim. No primeiro tempo, que terminou 0 a 0, a equipe de Fernando Diniz assustou com contra-ataques rápidos, obrigando a defesa rubro-negra a trabalhar, principalmente em investidas de Pirani. A sensação é a de que o Peixe fez o que pôde, mas não aguentou a partir do momento em que os ataques rubro-negros se encontraram em campo, na segunda etapa.

Com as atenções voltadas para si por diversos motivos, sendo um deles o fato de voltar à Vila Belmiro para jogar contra o clube que o revelou, Gabigol foi o grande personagem da partida. O atacante ouviu provocações durante alguns momentos do jogo e, na saída para o intervalo, discutiu com pessoas que estavam na arquibancada. A resposta veio no segundo tempo com três gols: um de pênalti, um completando o cruzamento de Michael e o outro aproveitando o rebote de João Paulo, em chute de Matheuzinho.

Em tarde inspirada, Gabigol marca três vezes contra seu ex-clube

Andreas Pereire entrou aos 35 minutos do segundo tempo e fez sua estreia pelo Flamengo. Logo em seu primeiro lance, demonstrou ousadia arriscando um cruzamento de letra. Em seguida, tirou proveito da bobeira da defesa do Santos, bateu no meio das pernas de João Paulo e marcou o primeiro com a camisa rubro-negra. O gol foi muito festejado pelo banco de reservas.

Depois de Gabriel, talvez o melhor jogador em campo tenha sido o goleiro do Santos, João Paulo. O camisa 34 foi acionado em diversos momentos, fez grandes defesas e operou um verdadeiro milagre quando Gabigol, aos 32 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Matheuzinho, finalizou no contrapé do goleiro santista, que defendeu com a perna esquerda.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 31 pontos e assumiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Bragantino entra em campo neste domingo e pode retomar a quarta posição da competição. Por sua vez, o Santos estacionou nos 22 pontos e agora está na 11ª colocação. Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal, no próximo sábado (4). O Flamengo, por sua vez, joga apenas no dia 12 de setembro, quando enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, em são Paulo.