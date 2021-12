Em Niterói, ônibus vira trenó do Papai Noel

O clima de Natal também se faz presente em algumas linhas de ônibus de Niterói, cujos veículos estão circulando decorados com diversos enfeites natalinos. Mas a magia não se restringe aos adornos multicoloridos, pois, todos os dias, três ‘Papais Noéis’ assumem a direção dos ônibus. Eles interagem com as crianças, distribuem acenos e, é claro, entonam o famoso ‘hohoho’. Com muita gentileza, atendem os pedidos das crianças.

Ao todo, são três veículos das linhas 46 (Centro X Várzea das Moças), 48 (Centro X Rio do Ouro) e Oceânica 3 (Centro X Engenho do Mato), do Consórcio Transoceânico, que vão rodar até o dia 25 de dezembro, Dia de Natal. Todos os dias, as linhas são escolhidas aleatoriamente para as viagens com o bom velhinho.

Os irmãos Davi e Agatha, de 3 e 4 anos, estavam animados na fila de embarque do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro. “Acho que essa ideia é ótima. As crianças amam essa brincadeira do Papai Noel. Temos que deixar eles viverem essa magia. Vamos tirar fotos e fazer os pedidos para o Papai Noel motorista”, brincou a dona de casa Cátia Pires, 37 anos.

O ‘Papai Noel’ Mauro Nascimento, que também é inspetor-geral da Viação Pendotiba, comemora 14 anos como o bom velhinho da empresa. Mas fora do horário de trabalho, há 33 anos, ele veste a fantasia para realizar ações sociais em comunidades.

“Comecei a me vestir em casa e na família. Os vizinhos começaram a pedir que eu também fosse na casa deles e assim nasceu a tradição. Eu gosto disso. Gosto da energia e da mágica que é o Natal. Não são só crianças que me dão tchau e tiram fotos, muitos adultos também falam comigo. Eu também costumo receber cartinhas e ano passado comprei oito bicicletas para dar para algumas crianças que me pediram isso”, lembrou.