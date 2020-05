Em Niterói, hotelaria coloca moradores em risco

A cidade de Niterói foi uma das primeiras do Brasil a adotar medidas contra a pandemia do coronavírus e visar a saúde de seus cidadãos, onde, inclusive, houve uma segunda etapa com medidas mais restritivas, onde as pessoas que estiverem nas ruas, sem motivo essencial, recebem uma multa de R $ 180,00. Entretanto, vários hotéis continuam recebendo hóspedes, inclusive trabalhadores de plataformas (as da Petrobras estão com dezenas de contaminados pelo coronavírus).

A constatação foi feita após uma pesquisa em sites de reserva de hospedagens e ligações feitas pela reportagem. Quando coloca-se como destino a cidade de Niterói, alguns poucos hotéis ainda fazem reservas e alertam que há poucas vagas.

Entretanto no Quality Hotel Niterói, no Gragoatá, que é um condomínio residencial onde atua um pool hoteleiro, os moradores com residência fixa e que não fazem parte da hotelaria estão apreensivos. Muitos são idosos ou tem problemas de saúde e a situação torna-se mais crítica com a presença de funcionários, como camareiras e equipe de manutenção, que frequentemente entram nos apartamentos à disposição para hóspedes e circulam livremente nas áreas comuns, mesmo após fazerem a arrumação nos apartamentos ocupados pela hotelaria.

Ainda, segundo moradores do prédio, não existe qualquer intervenção da Prefeitura e os quartos não estão sendo submetidos a higienização após a troca de hóspedes, colocando funcionários e moradores em risco, visto que as áreas comuns são usadas por todos e as portas e janelas entre os apartamentos são muito próximas. Além disso, carrinhos de arrumação transitando pelos corredores, levando as roupas de cama e banho dos hóspedes, que em sua maioria são funcionários de plataformas de petróleo, agravam ainda mais a situação.

Para o advogado criminalista Carlos Alberto Meireles Torres, dentre as medidas de contenção fixadas pelo artigo 3º da Lei Federal nº. 13.979, estão o isolamento social e a quarentena.

“Neste quadrante, percebe-se, inquestionavelmente, que o direito à saúde pública está umbilicalmente ligado ao direito à vida, deve prevalecer ou se sobrepor, em detrimento de outros direitos igualmente relevantes, e foi fundamental que os hotéis e estabelecimentos congêneres deixassem de receber clientes, exatamente para diluir o exponencial aumento da contaminação pela Covid-19, preservando, assim, a saúde não dos próprios clientes, mas, de igual maneira, dos próprios funcionários. Acaso este ou aquele estabelecimento não venha cumprindo com sua parcela de obrigação para com a coletividade, deve o Poder Público sancioná-la administrativamente e civilmente, sem embargo dos seus responsáveis responderem criminalmente, na forma do que dispõe o artigo 268 do Código Penal brasileiro”, afirma o especialista.



A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), em nota, explicou que a cidade conta com 11 hotéis e dois estão fechados por conta da pandemia; com apenas 5% de ocupação.

“Essa ocupação é basicamente de agentes de saúde e de pessoas que por algum motivo preferem fazer o isolamento social em hotéis. Será feito um levantamento sobre as ocupações dos hotéis da cidade e como estão sendo feitas as medidas de restrições para evitar contaminações dentro desses estabelecimentos. Especificamente sobre o Quality Hotel Niterói, a Neltur vai mandar um ofício para a rede pedindo esclarecimentos”, informou em nota.



Já a rede Quality Hotel, também foi procurada pela reportagem. A administradora do hotel, a Atlantica Hotels, informou que a segurança e o bem-estar das pessoas são fundamentais. Por isso, elaborou um protocolo de limpeza e higiene, evitando ao máximo a proliferação ou contágio de coronavírus. Ainda segundo o informe, foi elaborado um manual de gestão de risco, implementado no início de março, sob orientação de um infectologista contratado, com inúmeras tratativas para eventuais casos de hóspedes contaminados.

“Reforçamos que não há nenhum colaborador do hotel com suspeita ou confirmação da doença”.

Entretanto, a empresa não explicou a situação dos proprietários e moradores que se mantém em risco eminente e nem se há uma desinfecção ou sanitização dos quartos, roupas de cama e banho e áreas comuns, como corredores e portaria.

Em Niterói, o Condomínio Residencial Orizzonte, onde atua a bandeira Quality, e é o único que há um mix de hotelaria e residências fixas. Muitos dos hóspedes no momento são trabalhadores da área offshore, e existe um contrato com estas empresas e a hotelaria. Muitos proprietários e moradores que tem residência fixa se sentem lesados e impressionados com o descaso da operadora do hotel e aguardam a atuação das autoridades competentes.

Uma moradora do condomínio residencial, ao questionar sobre o excesso de hóspedes reunidos na recepção, com malas e roupas de trabalho, indagou a gerente do condomínio se as pessoas ao adentrarem o prédio, estavam sendo testadas ou sendo verificadas as temperaturas. A gerente, Fernanda Lanzza, respondeu alegando que nem a Quality ou o condomínio é obrigado a fazer este serviço.



O número de denúncia oferecido pela Prefeitura de Niterói, o 153, respondeu alegando que a prefeitura pode multar transeuntes e autuar estabelecimentos comerciais, que estejam descumprindo o isolamento social e que um fiscal de posturas, irá até o local.

Um outro morador que não quer se identificar informou que como as varandas dos apartamentos são próximas, ouviu de um hóspede que está aguardando o resultado do exame dele e que não pode sair do quarto por ordem da empresa que trabalha.

A vigilância sanitária está estudando o caso.



HOTÉIS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS

Na Região dos Lagos as cidades de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio encerraram a hotelaria por um tempo, durante a pandemia do coronavírus. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio (ABIH-RJ) cerca de 60 hotéis do Rio de Janeiro também foram fechados por conta da pandemia do coronavírus, entre eles o lendário Copacabana Palace, na Zona Sul. O hotel, do grupo inglês Belmond do Brasil, fechou no dia 10 de abril, e 50 funcionários estão trabalhando internamente na manutenção do grande prédio e suas instalações.