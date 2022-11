No momento da chuva, ocorrida durante o primeiro tempo do jogo do Brasil, diversas ruas de Niterói ficaram alagadas e, o trânsito, com congestionamento.

Na Avenida Ary Parreiras, entre as ruas Lemos Cunha e Gavião Peixoto, não passava nada.

Rua Paulo Alves

Da Avenida Roberto Silveira para trás, em direção à Santa Rosa, as vias também ficaram alagadas.

Neste momento, o site da Nittrans indica que a situação já é de normalidade.