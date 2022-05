Em Niterói, cerca de três mil jovens com 16 e 17 anos podem votar este ano

Um ano de emoções, um ano de eleições. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão poder ir à urna eleitoral decidir quem será o próximo presidente da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais.

Mas, como será que está o interesse dos jovens? A TRIBUNA entrevistou cerca de 10 jovens entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, para saber quantos tem interesse em ir à urna.

O voto é obrigatório a partir dos 18 anos, no entanto, jovens a partir dos 16 já podem fazer parte do pleito se for de seu interesse. De acordo com a pesquisa feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), cerca de três mil jovens entre 16 a 17 anos, tiraram o título de eleitor em Niterói, no período de março e abril.

O interesse por política ainda divide opiniões entre os jovens. A TRIBUNA entrevistou 10 jovens na faixa etária de 16 e 17 anos, e dos 10 entrevistados, apenas quatro deles demonstraram entusiasmo em falar sobre o assunto. No entanto, seis tiraram o título, apesar do desinteresse político.

Para a estudante Isabella Batista, de 16 anos, o que a levou a tirar o título de eleitor, é a atual gestão do país. “Eu sempre me interessei por política e então, agora que tenho 16 anos e posso ter o direito de expressar a minha opinião como brasileira votando, decidi tirar o meu título. Mas a minha maior razão é ver a realidade decadente do Brasil. O atual governo não me agrada nem um pouco”.

Diferentemente da primeira entrevistada, a estudante Anna Clara Salles, de 17 anos, explica que nunca se interessou por política, mas que apesar disso, sempre esteve atenta do que vem acontecendo no país.

“Nunca me interessei por política, mas sempre estou ciente dos acontecimentos, a democracia é um dos assuntos que mais observo na TV, jornais e no dia a dia. Ela é de suma importância em nossa sociedade, mas infelizmente, raramente é aplicada. O meu título está em processo de verificação, já que solicitei recentemente. Mas confesso que tirei por livre espontânea pressão da minha mãe (risos), porque a minha vontade de tirar é zero, mesmo sabendo que unidos fazemos a força”, finaliza Anna Clara.

O professor e cientista político do Instituto de Estudos Estratégico da UFF (INEST), Márcio Malta, diz que a internet tem gerado esse desinteresse dos jovens pela política.

“Acredito que as redes sociais contribuem muito para o desinteresse desses jovens. Somos seres individualistas, mas as redes sociais potencializam ainda mais o individualismo. Podemos observar mais apatia por parte desses jovens. É importante defender a democracia, mesmo que não tire o título agora, porque com 16 anos eles já podem votar, mas só com 18 anos se torna algo obrigatório”.

O TRE permite que as pessoas tirem o título de eleitor virtualmente, facilitando principalmente a vida dos jovens e daquelas pessoas que precisam solicitar transferência do domicílio eleitoral, incluir o nome social no título de eleitor ou reativá-lo.