Em Niterói, 51,14% dos testes de Covid dão positivo nos laboratórios particulares

No segundo dia de testagem de Covid-19 em massa no modelo drive-thru, no campus Gragoatá, na Universidade Federal Fluminense (UFF), o movimento ainda foi grande de pessoas em busca de um diagnóstico. Para tentar agilizar os atendimentos, a Prefeitura de Niterói dobrou hoje a quantidade de tentas no drive-thru de quatro para oito. A corrida para os testes não acontece apenas na rede pública, e os laboratórios privados também registram alta nos atendimentos que triplicaram. No Sérgio Franco a média de positividade dos exames chega aos 51,14%.

A Prefeitura de Niterói informou que além do drive-thru, o município oferece testes rápidos de antígeno para Covid-19 nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família. Já o teste swab para RT PCR é realizado nas 8 Policlínicas Regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da próxima semana os testes serão feitos de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h. As unidades de urgência e emergência testam somente os pacientes com indicação de internação e gestantes com sintomas respiratórios.

Somente na UFF são 13 tendas e no primeiro dia de testagem, na segunda-feira (10) a expectativa era de 450 testes e foram feitos 1.270 testes. Para evitar aglomerações a orientação é que a população baixe o aplicativo Dados do Bem e faça o agendamento para o dia e hora adequados. A Prefeitura de Niterói informou que 50% dos testes realizados nas unidades municipais de saúde deram positivo para Covid-19 no primeiro dia da ação, mas os números de internações seguem controlados.

A recomendação é que o teste seja feito somente com aparecimento de sintomas gripais entre o primeiro e oitavo dia, ou para quem teve contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. “Vamos fazer essa testagem em massa para acompanhar com maior precisão os casos de Covid-19, que tem crescido no País e também em Niterói”, contou a diretora geral da Fundação Estatal de Saúde (FeSaude), Anamaria Schneider.

REDE PARTICULAR

Na rede particular a alta pelos testes também é expressiva. A médica patologista clínica Christina Bittar contou que o movimento para os testes de Covid-19 triplicou no comparativo com dezembro no Laboratório Bittar, no Centro de Niterói. A estimativa é de 40% dos testes positivos para a doença. “O índice de infectados é grande e percebo que a população quer saber um diagnóstico. Querem saber o que eles têm. Mas não vejo um desespero como no início da pandemia. As pessoas estão vacinadas e isso deixa a população mais tranquila”, contou.

LABORATÓRIOS ATRASAM RESULTADOS

Em toda rede Bronstein e Sérgio Franco, no Rio de Janeiro incluindo Centro de Niterói, o último levantamento (6 de janeiro) apontou a positividade para a Covid-19 de 51,14% e um crescimento de 28 pontos percentuais na realização de exames. A mesma alta de 51% foi registrada no Lâmina, em Icaraí. Mas com tantos exames a entrega dos resultados nesses três laboratórios, que são da rede Dasa, teve que ser revista.

Pacientes reclamaram da demora na entrega dos resultados, principalmente pessoas que precisam viajar e são obrigadas a mostrar o teste negativo nas companhias aéreas.

Em nota os laboratórios Sérgio Franco, Bronstein e Lâmina informam que, em virtude do aumento de casos de Influenza A e Covid-19, percebido por todos nas últimas semanas, estão recebendo uma demanda muito elevada e bem maior do que o usual em suas unidades. Diante desse cenário geral, foram ampliados os prazos de entrega de resultados, mantendo a transparência e informando aos pacientes por meio de comunicações diretas e disponíveis nos canais proprietários da marca. Com isso, os laboratórios reafirmam seu compromisso em atender com excelência e qualidade técnica seus pacientes, atuando incansavelmente para se adaptar a este cenário regional.