Em mensagem, Papa Francisco diz que “O maior valor é jogar limpo”

A campeã do Mundo, Argentina teve uma ajuda santa. O Papa Francisco, representante máximo da Igreja Católica e Argentino, disse numa mensagem gravada antes da final da copa do Mundo que “O maior valor não é vencer, é jogar limpo”. As informações são do jornal La Nacion.

O pontífice, que não assistiu à partida por conta de um promessa que fez em julho de 1990 à Virgen del Carmen de que não assistiria mais à televisão, disse que “todos parabenizam os vencedores. Que eles vivam humildemente. E aos que não ganham, vivam com alegria porque o maior valor não é ganhar ou não ganhar, é jogar limpo, jogar bem”.

Francisco finalizou a entrevista enaltecendo o poder do esporte. “Temos de fazer crescer o espírito desportivo e espero que este campeonato do mundo ajude a retomar o espírito desportivo, que o torna nobre”, concluiu.

A entrevista foi concedida pelo Papa ao canal de tv italiano Canale 5 antes da disputa entre Argentina e França.

Francisco, que completou 86 anos de idade ontem, também deu uma ajudinha, especificamente ao meia Papu Gómez. No sábado, um dia antes da final, o experiente jogador de 34 anos teve a camisa “abençoada” pelo Papa, que é declarado torcedor do San Lorenzo e fanático por futebol.

A benção do Papa na camisa 17 de Papu Gómez veio por uma ação do agente do jogador, Giuseppe Riso. O empresário levou o uniforme e presenteou Francisco I, em encontro registrado por foto.

Após a final, ele não se pronunciou nas redes sociais, mas sua “ajuda” tem sido celebrada pelos torcedores.