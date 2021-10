EM MEIO A FUSÃO DEM-PSL, O PSD DESCARTA APOIO A LULA

Em encontro com o ex-Presidente Lula o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou a possibilidade do apoio à sua candidatura anunciou a decisão do partido agregador de 35 deputados federais em apoiar a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, filiado ao DEM de Minas Gerais.

É a primeira grande derrota política do atual líder nas pesquisas eleitorais, ampliando as chances da formação de uma terceira via, mesmo sabendo-se da possibilidade de Jair Bolsonaro não manter a sua candidatura. E esta ausência de Bolsonaro pode gerar um decréscimo nas manifestações favoráveis ao ex-Presidente.

A estratégia antiLula é situá-lo como candidato nitidamente da esquerda, embora ele se esforce em ter como vice-Presidente um candidato de centro direita.

Após o encontro com o Gilberto Pedro Kassab, o petista se reuniu com dirigentes do PSB, Psol e PC do B, todos de esquerda.

Eles procuraram aparar arestas nas divergências em diversos Estados onde composições envolvem adversários de Lula.

No Estado do Rio, Lula lançou para o governo a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo, saído do Psol para o PSB, encontrando resistências de partidos não alinhados à esquerda, mesmo admitindo apoio a Lula.

PSL E DEM UNIDOS CRIAM O PARTIDO ‘UNIÃO BRASIL’

Numa ação marcante com vistas basicamente na sucessão presidencial, o PSL – que elegeu Bolsonaro – decidiu oficializar o projeto de fusão com o DEM, presidido por ACM Neto do qual deve se desfiliar o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, adversário de Rodrigo Pacheco.

A crise entre os dois decorreu da decisão de ACM Netto apoiar a eleição do mineiro (nascido em Rondônia) pra o Senado e do deputado Arthur Lira para presidente da Câmara. Pacheco obteve 57 votos derrotado a peemedebista Simone Tebet.

O novo partido terá, entre as suas perdas, a já anunciada saída do Ministro do Trabalho, o gaúcho Onix Lorenzoni e de personagens com outros projetos de aliança em seus Estados, bem como de outros que não aceitam a saída do DEM da linha de Centro para uma postura mais à direita

A oficialização da união só ocorrerá após três meses do trâmite do processo no TSE (28).

IMAGEM CONCILIADORA

Detentor de um mandato de deputado federal e já no primeiro de senador, o advogado Rodrigo Pacheco está com 44 anos de idade e se empenhando em apresentar uma imagem de conciliador.

Na eleição para a presidência do Senado, obteve 57 dos 81 votos dos membros da Casa, traduzindo a aceitação de políticos governistas, que o lançaram, e de integrante da oposição. Chegou a divergir de ações do Presidente Bolsonaro, mas sem a ameaça de um rompimento.

UMA CPI PARA A SAÚDE

Após encerrados os trabalhos da CPI e de avaliação das suas consequências é latente a possibilidade de ser criada a CPI para análise todos os ângulos da assistência à população, tema que garante um grande Ibope de atenção.

As denúncias sobre os altos lucros obtidos pelos Planos de Saúde e a dureza da ação contra os segurados é uma forte avaliação em meio à eficiência demonstrada pelo Sistema Único de Saúde(SUS).

A única grande intervenção federal na área – além da criação do SUS – ocorreu quando o então Ministro da Saúde, José Serra, impôs a comercialização dos remédios genéricos, similares aos “de marca” com cursos mais accessíveis para a população de menor renda.

Atualmente a fabricação e comercialização de remédios é uma “caixa preta” envolvendo o seu alto custo, o que gerou a multiplicação de farmácias privadas no país e impede o desenvolvimento das farmácias populares, como pagar a conta hospitalar e nem as despesas pós.

CUSTOS EXAGERADOS

Ganhou destaque nacional a situação de um paciente, proprietário de uma banca de jornal, cuja enfermidade o levou a 198 dias de internação num hospital particular por falta de vagas na rede pública.

Carlos Higa, de 72 anos, ficou curado após 191 dias de internação e nem as despesas posteriores.

A família contou ter optado por economizar as despesas com os altos custos dos planos de saúde, acreditando ter criado condições de desembolso para uma internação de até 15 dias.