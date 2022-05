Em meio a desfalques, Flamengo encara o Ceará para subir na tabela

Flamengo e Ceará jogam neste sábado (14) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30, no Castelão. O rubro-negro viajou ontem (13) para o nordeste e busca os três pontos contra o próximo adversário, para se recuperar na competição. O clube está mais próximo da zona de rebaixamento, 14º lugar, do que perto dos líderes.

Apesar do mal momento, a oscilação de concorrentes de diretos na Série A, como o Palmeiras (13º) eu Atlético-MG (6º), não colocam tanta pressão. Vale destacar que o atual campeão da competição está com uma partida a mais. No entanto, o torcedor ainda espera que o desempenho da equipe de Paulo Sousa melhore, em contraste com o aproveitamento de 33,3% no Brasileirão.

Para isso, o treinador não deverá contar com Thiago Maia, que foi liberado por causa do falecimento do avô. Entretanto, o comandante volta a ter quatro zagueiros disponíveis. Ou seja, William Arão não deverá ser improvisado. Confira os relacionados.

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Cunha e Bruno;

Zagueiros: Léo Pereira, Pablo, David Luiz e Rodrigo Caio;

Laterais: Ayrton Lucas, Maurício Isla, Matheuzinho, Marcos Paulo e Rodinei;

Meias: Andreas Pereira, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Victor Hugo e Willian Arão;

Atacantes: Gabigol, Lázaro, Marinho, Bruno Henrique e Pedro.

David Luiz também deve retornar Presença de Rodrigo Caio entre os titulares não é garantida Fotos: Alexandre Vidal

Mesmo com o retorno de Rodrigo Caio no último jogo, a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Pablo e David Luiz. Este último foi poupado e estará 100% contra o Ceará, assim como Bruno Henrique.

Foto: Bruno Henrique poderá iniciar a partida deste sábado (14) – Alexandre Vidal