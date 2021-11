Em Maria Paula, futebol é arte de inclusão e dribla preconceitos

Ao longo da série de reportagens sobre iniciativas que beneficiam crianças e jovens na cidade de Niterói, muitas delas têm se destacado por usar o futebol, esporte mais popular do Brasil, para ensinar cidadania á garotada. O projeto Jaguar Sport, que atua no bairro de Maria Paula, Região de Pendotiba, é mais um que se enquadra nessa categoria.

Idealizado pelo Maranhense João de Souza Silva, o Jaguar possui aproximadamente sete anos de história. O fundador explica que teve a ideia de iniciar o projeto para fomentar disciplina e respeito aos jovens da região. Mas, para conseguir uma trajetória bem sucedida, ele precisou superar uma difícil barreira: a xenofobia.

“O projeto Jaguar Sport, surgiu em 2014. em Maria Paula, com objetivo de incentivar às crianças a prática esportiva nas modalidades de futebol, futsal e atletismo. Decidir criar o projeto social devido o preconceito que sofria aqui no Rio por ser nordestino. Resolvi criar um projeto em que qualquer criança pudesse praticar esportes, juntos, e sempre com disciplina e respeito”, disse.

Além disso, o fator família também foi essencial para que João colocasse a ideia em prática. A esposa dele é ex-atleta de futebol e os filhos são fascinados pelo esporte. Atualmente, o Jaguar atende aproximadamente 40 jovens que tem de cinco a 20 anos de idade.

“Também foi uma formar de homenagear meus filhos e minha esposa, que é carioca e ex-atleta de futebol. Ela sempre abraçou o projeto e trabalhou comigo. Atualmente estamos atendendo em média 40 crianças entre cinco e 20 anos, masculino e feminino”, prosseguiu.

Entretanto, o número de alunos matriculados antes da pandemia era maior, chegando a 56. João relata que, diante das medidas restritivas de combate à Covid-19, adotou protocolos especiais e mudou as dinâmicas das aulas. Dessa forma, a maior parte dos alunos se manteve empenhada, mesmo durante o complicado período.

“Durante a pandemia, fazíamos treinos com quatro alunos por vez. A maioria das vezes eram treinos por vídeos com objetivo de não deixar as crianças perderem o foco. Foi muito difícil manter os treinos por vídeos. Todos aprendemos muito com a situação caótica. Graças a Deus estamos superando. O foco deles é gigante. Muitos conseguiram oportunidades em clubes e outros bolsas de estudos em escolas e faculdades”, explicou João.

João explica que o Jaguar não recebe qualquer tipo de ajuda governamental, dependendo de doações para adquirir os materiais necessários para as aulas. Ele faz questão de agradecer ao time amador Diretoria Futebol e Arte pelo apoio com a categoria feminina, além do apoio financeiro dos pais dos alunos. Quem quiser apoiar o Jaguar Sport, basta entrar em contato por meio das redes sociais.

“O Jaguar Sport, nunca recebeu ajuda de ninguém. Sobrevivi com meu esforço diário. Muitas vezes tenho que pedir doação de chuteiras e tênis para que alguns alunos possam treinar. Nas competições divido os valores com os pais. No feminino, em 2017, surgiu uma parceria com a equipe Diretoria Futebol e Arte, que nos ajuda muito. Para nos ajudar, só nos procurar no Instagram ou Facebook”, completou.

As redes sociais do projeto são as seguintes:

Instagram: @jaguarsatle

Facebook: Jaguarsatle

Vítor d’Avila