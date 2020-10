Em live, Rodrigo Neves atualiza dados da Covid e comemora prêmio recebido da ONU

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) atualizou o boletim epidemiológico da cidade: 13.615 casos confirmados, 12.940 curados e 451 mortos em oito meses de pandemia do novo coronavírus no município. No momento, há 89 doentes hospitalizados nas redes pública e privada de saúde e outros 135 em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Apesar do percentual elevado de idosos na cidade e de termos registrado o primeiro óbido por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, Niterói apresent a menor taxa de letalidade e de ocupação de leitos da Região Metropolitana”, destaca o prefeito. “Enquanto não houver vacina, continuemos perseverando em disciplina para manter e mesmo reduzir a contaminação, inclusive para retornarmos com nossas atividades de forma gradual e segura”.

Rodrigo mencionou o prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) em que Niterói foi uma das quatro cidades da América Latina a receber em reconhecimento à resposta imediata, precoce, comprometida e inspiradora no combate à pandemia. “Devemos isso, entre outras coisas, à atitude de transparência, diálogo e referência em casos internacionais de sucesso, além dos protocolos internacionais baseados na ciência e a bravura dos profissionais de saúde na linha de frente”, declarou.