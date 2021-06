Em jogo fácil, Flamengo vence o América-MG por 2 a 0 pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (13), o Flamengo venceu fácil o América-MG por 2 a 0 em jogo válido pela terceira rodada. Bruno Henrique abriu o placar no primeiro tempo e Rodrigo Muniz deu números finais no duelo marcando na etapa final. O Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos.

Tendo os desfalques dos atacantes Gabigol e Pedro, o primeiro convocado pela seleção e o segundo isolado por Covid, o técnico Maurício de Souza, substituindo Rogério Ceni, que também está afastado por causa do coronavírus, optou por escalar Rodrigo Muniz como atacante de área. Mas foi Vitinho quem começou a jogada do primeiro gol.

Após cruzamento da esquerda feito pelo ataque do Coelho, Vitinho roubou a bola no campo de defesa e partiu em velocidade. Ele tabelou com Bruno Henrique e, na entrada da área, devolveu para o camisa 27 abrir o placar.

Já no segundo tempo, o Flamengo tinha mais posse de bola, mas abusava dos chutes errados. Vitinho perdeu, pelo menos, três chances de ampliar por causa de finalizações fora do gol. Mas apesar dos erros, o camisa 11 deu o passe para Rodrigo Muniz girar driblando o adversário, entrar na área pelo lado direito e chutar no cantinho, sem chances para o goleiro do América, Matheus.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, válido pela Copa do Brasil.

Foto: Alexandre Vidal/C. R. Flamengo