Em jogo de oito gols, Flu goleia o Galo no Maracanã

Um jogo para o torcedor do Fluminense não esquecer. Os tricolores que foram ao Maracanã na noite de hoje (8) presenciaram uma ótima partida e com direito a uma chuva de gols na goleada por 5 a 3 contra o Atlético-MG, atual campeão brasileiro, naquele que foi, até agora, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ocupa a sétima colocação, com 14 pontos, enquanto os mineiros perderam a chance de assumir a liderança e caíram para a quarta posição, permanecendo com 16 pontos.

O primeiro tempo já deu a certeza de que seria um excelente jogo e terminou com cinco gols. O resultado parcial fazia justiça à atuação das duas equipes, que buscaram o ataque constantemente. O Fluminense era superior desde o início do jogo e a equipe de Fernando Diniz abriu o placar com Árias. Cano e Samuel Xavier ampliaram. Antes do fim da primeira etapa, o Galo conseguiu se organizar e começou uma reação e marcou dois gols, com Hulk e Jair.

O segundo tempo começou eletrizante como tinha sido o primeiro. Os ânimos se exaltaram e os atletas das duas equipes começaram a discutir. Após falha de Arias, o Atlético empatou a partida aos sete minutos com Eduardo Sasha, que completou o cruzamento perfeito de Ademir.

Mas o Flu não estava morto e aos 12 o artilheiro Cano entrou em cena novamente. Cris Silva cruzou para a área do Galo, Luiz Henrique não chegou para cabecear, mas a bola sobrou para o argentino, que acertou um belo chute indefensável no ângulo.

Mesmo com o Galo tentando reagir, o Tricolor conseguiu chegar ao quinto gol com Luiz Henrique, o melhor jogador do Flu na partida, após excelente passe de André. O atacante ajeitou a bola e bateu forte no canto de Everson, fazendo um belo gol.

Depois do gol, o Fluminense passou a administrar o resultado. Os tricolores recuaram e melhoraram a marcação. Tanto que o Atlético-MG só foi assustar aos 36 minutos, em chute cruzado de Hulk. Mas ficou nisso e o Flu garantiu uma importante vitória.