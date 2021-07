Em jogo de muitos gols, Botafogo e Cruzeiro empatam em 3 a 3 pela Série B

Em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo e Cruzeiro fizeram um jogo muito disputado, neste sábado (10), no Estádio Nilton Santos. O jogo terminou empatado em 3 a 3, com todos os gols botafoguenses marcados pelo meio campista Chay e o Cruzeiro marcando com gol contra de Gilvan e os outros dois feitos por Marcelo Moreno.

A partida começou muito movimentada e o Botafogo abriu o placar logo aos nove minutos. Chay, de pênalti, colocou o Glorioso na frente. Durante o primeiro tempo, o time da casa tomava as iniciativas. Já o Cruzeiro tinha dificuldades na criação e não ameaçou a meta defendida por Diego Loureiro.

Na etapa final, o técnico cruzeirense Mozart tirou Rafael Sóbis para dar entrada a Marcelo Moreno, que mudou a cara do jogo. A entrada do atacante boliviano deu mais criatividade à Raposa, que conseguiu empatar graças a um lance de azar da defesa botafoguense. Em cruzamento da direita, zagueiro Gilvan tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio.

O gol animou a equipe mineira, que saiu mais para o jogo. Mas quem fez o segundo gol foi o Botafogo. Em cruzamento da direita feito por Daniel Borges, a bola bateu no lateral-direito cruzeirense Norberto e sobrou para Chay marcar o segundo dele no jogo. Mas a alegria durou pouco.

Em jogada feita pelo jogador Marcinho, do Cruzeiro, buscando Marcelo Moreno, o zagueiro botafoguense Kanu tirou a bola com o cotovelo dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Marcelo Moreno bateu mal e o goleiro Diego Loureiro defendeu. Só que o rebote voltou para o atacante boliviano, que teve frieza para driblar o arqueiro e empatar a partida mais uma vez.

Cinco minutos depois, o Cruzeiro virou. Em jogada de ataque iniciada pela esquerda, o goleiro Diego Loureiro evitou o chute, mas Moreno aproveitou o rebote e chutou de fora da área, virando o placar da partida em 3 a 2. O Botafogo tentava sair na base do abafa, mas não conseguia criar chances claras. Até que, no acréscimos, Marco Antônio foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. Chay cobrou mais uma vez e empatou o jogo, dando números finais à partida.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 13 pontos e está na 10ª posição. O próximo jogo do Glorioso será contra o time do Brusque, na cidade homônima catarinense, sábado às 19 horas no Estádio Augusto Bauer.

Foto: Vítor Silva/Botafogo