Em homenagem aos 55 anos de Marisa Monte, Ecad faz levantamento especial sobre as suas canções

A suavidade e o timbre da voz de Marisa Monte são inconfundíveis. Artisticamente, ela se apresenta como cantora, compositora, instrumentista e produtora musical e tem uma trajetória na música com diversos sucessos ao longo da carreira.

Hoje (1), a artista completa 55 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um raio-X de suas obras musicais a partir de seu banco de dados, um dos maiores da América Latina.

Uma das músicas de autoria de Marisa Monte que se destaca é “Ainda bem”, parceria com Arnaldo Antunes. Até hoje, foi a sua canção mais gravada e a mais tocada nos principais segmentos de execução pública nos últimos 10 anos.

A cantora tem 164 músicas autorais e 731 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Um estudo especial analisou as palavras que mais se repetiram em títulos de músicas de autoria de Marisa Monte. A palavra “amor” foi a que mais apareceu, com um total de sete repetições entre todas as suas 164 canções. Logo em seguida, ficaram as palavras “ilusão” e “feliz”, ambas com três repetições cada.

Nos últimos 10 anos, Marisa teve quase 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública provenientes dos segmentos de Rádio, Tvs e Shows.

Ranking de músicas mais tocadas de autoria de Marisa Monte nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo):

1 – Ainda bem – Marisa Monte / Arnaldo Antunes; 2 – Onde você mora – Marisa Monte / Nando Reis; 3 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes; 4 – Depois – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown ; 5 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown; 6 – Palavras ao vento – Marisa Monte / Moraes Moreira; 7 – Não vá embora – Marisa Monte / Arnaldo Antunes; 8 – Ainda lembro – Marisa Monte / Nando Reis; 9 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown; 10 – Na estrada – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown; 11 – Beija eu – Marisa Monte / Arto Lindsay / Arnaldo Antunes; 12 – Não é proibido – Seu Jorge / Dadi / Marisa Monte; 13 – Eu sei – Marisa Monte; 14 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown; 15 – Vilarejo – Pedro Baby / Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown; 16 – A sua – Marisa Monte; 17 – Mais um na multidão – Erasmo Carlos / Marisa Monte / Carlinhos Brown; 18 – Não é fácil – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown; 19 – Passe em casa – Margareth Menezes / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes; 20 – Você vai estar na minha – Marisa Monte / Lino Crizz

Ranking das músicas de autoria de Marisa Monte mais gravadas

1 – Ainda bem – Marisa Monte / Arnaldo Antunes; 2 – Onde você mora – Marisa Monte / Nando Reis; 3 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown; 4 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown; 5 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes; 6 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown; 7 – Não vá embora – Marisa Monte / Arnaldo Antunes; 8 – Infinito particular – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown; 8 – Beija eu – Marisa Monte / Arto Lindsay / Arnaldo Antunes; 9 – Passe em casa – Margareth Menezes / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes; 10 – Ainda lembro – Marisa Monte / Nando Reis; Carnavália – Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes.