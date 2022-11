Em homenagem a Erasmo Carlos, Eduardo Paes rebatiza o Largo da 2ª. Feira

Em decreto, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, renomeou um largo no bairro da Tijuca, no Rio para Largo da Segunda-Feira Erasmo Carlos.

A justificativa da homenagem é a música de Erasmo que abre o seu álbum “Sonhos e Memórias”, de 1972 que se chama Largo da 2ª.feira. Além disso, foi na Tijuca que Erasmo Carlos, junto a Tim Maia, Jorge Benjor e Roberto Carlos se encontraram e compuseram músicas de sucesso. Além disso, o decreto alega que o movimento da Jovem Guarda e Erasmo se inspiravam no bairro e até gerou uma outra canção, “Turma da Tijuca”.

Erasmo nasceu em 5 de junho de 1941 e passou seus primeiros anos na Rua do Matoso. Em meados dos anos 1950, ele se mudou com a família para um quarto alugado em um casarão no número 108 da rua Professor Gabizo. Sua primeira comunhão foi feita na Igreja de São Francisco Xavier e os primeiros trocados foram conquistados com a venda de revistas usadas em uma banquinha da Rua do Matoso.

O livro de memórias “Fama de Mau”, do Tremendão (com organização de Leonardo Lichote) destacam bem o período entre os anos 1950 e 1960 que antecedeu a revolução da Jovem Guarda, e mudaria toda a história da música brasileira no século XX. Posteriormente, as adaptações dos livros também frisaram a importância da Zona Norte no surgimento desta geração de artistas, como os longas “Minha fama de mau” (2019), “Tim Maia” (2014) e a série “Vale tudo com Tim Maia”, em cartaz no Globoplay.