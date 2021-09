Em eleição suplementar, Maira de Jaime é eleita prefeita de Silva Jardim

Candidata do PROS obteve 37,99% dos votos e vai assumir seu primeiro mandato na cidade

A candidata Maira de Jaime (PROS) foi eleita, neste domingo (12), a nova prefeita de Silva Jardim, cidade situada no interior do Estado do Rio de janeiro. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Maira somou 5.273 votos, seguida por Fabrício de Napinho (PSD), que obteve 4.390 votos, enquanto Juninho Peruca (Podemos) contabilizou 4.216 votos.

Ainda segundo o TSE, no total 14.482 eleitores compareceram às urnas neste domingo para eleger o novo chefe do Executivo do município. Maira vai para o seu primeiro mandato como prefeita na cidade. Ela tem 38 anos e é casada com o ex-vereador Jaime Figueiredo Lima, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. O vice Marcos João, também do PROS, tem 46 anos. Prefeita e vice eleitos neste domingo ficarão no cargo até 31 de dezembro de 2024.

Os pleitos suplementares acontecem por determinação do TSE, que indeferiu os registros dos candidatos vencedores na eleição de 2020. Em Silva Jardim, houve irregularidades no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PROS, partido que integra a coligação da chapa vitoriosa no município.

De acordo com a última atualização, realizada às 18h20min, com 100% das urnas apuradas, o resultado final da eleição apresenta o seguinte resultado:



Maira de Jaime (PROS) – 5.273 votos – 37,99%;

Fabrício de Napinho (PSD) – 4.390 votos – 31,63%;

Juninho Peruca (Podemos) – 4.216 votos – 30,38%;

Brancos – 177 votos

Nulos – 426 votos