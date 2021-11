Em duelo emocionante até o último minuto, Flamengo e Athletico empatam em 2 a 2

No chamado ‘jogo da revanche’, empate acabou sendo ruim para as duas equipes

Em partida eletrizante, marcada por atuações do VAR e com direito a gol nos acréscimos, Athletico-PR e Flamengo empataram em 2 a 2, na tarde desta terça-feira (2), na Arena da Baixada, em jogo atrasado, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após Gabigol desencantar ao marcar duas vezes na primeira etapa, encerrando um jejum de nove jogos sem gols, o Furacão buscou a igualdade no segundo tempo com Kayzer e Bissoli, que saiu do banco para empatar a partida, aos 49min da etapa final.

Primeiro tempo

O Flamengo começou melhor e abriu vantagem com dois gols de Gabigol, numa primeira etapa marcada pelo clima de tensão entre as duas equipes. Sem marcar há nove jogos, o camisa 9 do Flamengo desencantou aos 17 minutos, aproveitando sobra de um chute de Vitinho defendido por Santos. Aos 28, após erro na saída de bola do Athletico, Isla lançou Gabigol na área, que encobriu o goleiro Santos para marcar um indo gol, o segundo dele na partida, ampliando a vantagem para o Rubro-Negro. O Furacão quase perdeu Kayzer por expulsão após lance com Léo Pereira. O atacante chegou a receber o cartão vermelho direto, mas seguiu no jogo após revisão da arbitragem com auxílio do VAR.

Segundo tempo

O Furacão retornou melhor para a segunda etapa. Aos 17min, Kayzer aproveitou bem a sobra de chute de Nikão que havia sido defendido por Diego Alves e mandou para o gol, marcando o primeiro do Furacão. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem de campo, mas foi validado após revisão do VAR. No minuto seguinte, Terans foi lançado na área e cabeçeou para o gol, empatando a partida. No entanto, novamente o VAR entrou em ação e anulou corretamente o gol devido a posição irregular do atacante do Furacão. O Athletico seguiu pressionando sem parar até os últimos minutos. Foi então que, já nos acréscimos, após cobrança de escanteio de Nikão, Bissoli desviou a bola entre os marcadores do Flamengo, aproveitando falha de Diego Alves para empatar a partida. No último lance, Gustavo Henrique ainda cabeceou uma bola no travessão.

Situação

Com o empate, o Flamengo chega a 50 pontos e segue em terceiro, a dois pontos do Palmeiras (segundo colocado), mas com um jogo a menos. Já o Athletico chegou aos 35 pontos e assumiu a 14ª colocação. O Rubro-Negro carioca recebe, na próxima sexta-feira (5), o Atlético-GO, no Maracanã, às 21h30 min, em jogo atrasado da 19ª rodada. Já o Athletico enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista, às 16h, em jogo válido pela 30ª rodada.