Em discurso, Lula destaca Marcelo Freixo e esquece de Rodrigo Neves

No evento do centenário comunista no Caminho Niemeyer, que contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o apoio do petista para o governo do Estado do Rio de Janeiro ficou nas entrelinhas. Antes de Lula, Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT) discursaram para os partidários de esquerda, procurando angariar apoio político para as eleições em outubro. O nome de Freixo, no entanto, recebeu mais apoio do que os ex-prefeito de Niterói, do público.

E nas entrelinhas, de Lula. Na vez de Freixo, o deputado federal utilizou o espaço e chamou Lula para criticar o presidente Jair Bolsonaro, e posar para fotos com os dois de mãos dadas. O mesmo, porém, não foi feito por Rodrigo Neves, este destacando que Niterói tem o desenvolvimento dos dias atuais por causa dos últimos 30 anos terem sidos governados por governos progressistas.

Rodrigo Neves discursa sob olhares de Lula – Foto: Victor Andrade

No fim, na vez de Lula, o presidenciável mencionou Marcelo Freixo duas vezes em momentos distintos do seu discurso, lembrado juntamente com o deputado Alessandro Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados.

Além disso, Rodrigo Neves foi um dos únicos representantes do PDT no evento que contava com várias lideranças da esquerda do Rio de Janeiro, e de outros estados.

Os dois pré-candidatos devem continuar disputando o voto da esquerda ao longo da campanha para governador. Ex-petista, Rodrigo Neves conta atualmente com apoio de um opositor de Lula: o pré-candidato a presidência Ciro Gomes, candidato do PDT.

Por fim, a baixa presença do partido de Neves, e o subtexto no discurso de Lula indicam que ainda falta unidade total da esquerda, tanto em cenário nacional, como no Rio de Janeiro.