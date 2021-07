Em discurso, Bolsonaro sugere que Brasil pode não ter eleição em 2022 se a disputa não foi “limpa”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral sem provas. Durante discurso feito nesta quinta-feira (8), ele sugeriu que o país pode não ter eleição no que vem se a disputa não for “limpa”, mas não explicou de que forma seria um pleito dessa forma.

“Eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições” afirmou Bolsonaro na tradicional conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

O presidente tem defendido a volta do voto impresso no lugar da utilização da urna eletrônica, mesmo sem apresentar nenhuma prova de fraude no modelo atual.

Em desvantagem nas pesquisas eleitorais, o presidente tem feito nos últimos dias diversas ameaças de não aceitar o resultado das eleições caso a proposta de voto impresso não seja aprovada. Na semana passada, em transmissão em redes sociais, o presidente já tinha declarado que passará a faixa presidencial para qualquer um que seja eleito, desde que essa pessoa vença “de forma limpa, sem fraude”. Pouco depois, ainda na transmissão, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das pesquisas, só será eleito se houver fraude.