Em dia diferente, ‘A Fazenda’ encara dramaturgia na TV

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery



A Globo transmite nesta quinta-feira, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o confronto entre Brasil e Venezuela, em Caracas. Bola rolando a partir das 20h30. E uma transmissão que deverá se estender até 22h40, no máximo, mexendo com todo o seu prime time.

Interessante verificar é que, por conta disso, serão três produtos da dramaturgia na sequência, começando com o capítulo de “Império”, depois “Sob Pressão” e “Verdades Secretas”. Na seguidinha.

E, devido a tudo isso, irá pegar em cheio a terceira noite de eliminação em “A Fazenda 13”, da Record, a partir das 22h45, que, uma vez mais e considerando os envolvidos, promete fortes emoções.

Portanto, duelo também na TV, com dramaturgia x reality show. Façam suas apostas.





TV Tudo



Vai demorar



Na Globo, a substituição no “BBB”, Tiago Leifert por Tadeu Schmidt, além de decidida, já será anunciada.

Mas a escolha daquele que ficará no lugar do Tiago no “The Voice” vai demorar um pouco. Bem mais para frente.



Por outra



A Globo ainda está bem silenciosa, fingindo de morta, sobre essa saída do Tadeu e também sobre quem tomará seu lugar no “Fantástico”.

Pessoas muito próximas a tudo garantem que será alguém com versatilidade ou que, pelo menos, também trafegue bem no campo esportivo.



Faz a conta



Considerando só o casting global, sem cogitar ninguém de fora, alguns nomes são especulados internamente.

Por exemplo: Rodrigo Bocardi. Mas, também, Felipe Andreoli, mais considerado, e Alex Escobar, um pouco menos.



Mega Rampa



O “Show do Esporte”, da Band, exibe domingo, 14h, o “Mega Rampa”, evento criado pelo brasileiro Bob Burnquist, referência mundial do skate e maior medalhista da história do X Games.

A competição disputada no maior parque particular da modalidade, o Dreamland, que fica em Vista, San Diego, terá narração de Rodrigo Bitar e comentários de Rodrigo Cabeça e Marquinhos Cruz.



Foi bem



Internamente, na Globo, foi muito bem recebido o nome da executiva Samantha Almeida, anunciada como nova diretora de Criação de Conteúdo, em especial do Entretenimento.

O que falta ainda, mas por causa da pandemia, é um contato mais próximo dela com autores e diretores de novelas da casa.



Entrevista



Daniela Albuquerque recebe Bianca Rinaldi no “Sensacional” desta quinta-feira na Rede TV!.

Atriz com mais de 30 anos de carreira, ela coleciona grandes sucessos, como “Pícara Sonhadora”, “Os Mutantes”, “Escrava Isaura” e “Em Família”. Bianca também foi paquita da Xuxa.





Expediente



Equipe do “Faustão na Band” está trabalhando intensamente para preparar as primeiras exibições de janeiro.

As definições de tudo, entre quais quadros e os dias que serão levados ao ar, só começarão a ser tomadas a partir do próximo final de semana, com o retorno de Fausto Silva ao Brasil.



Infantil



Na semana do Dia das Crianças, a TV Cultura vai exibir uma série de estreias infantis, incluindo “Power Rangers” e uma nova versão de “Thomas e Seus Amigos”.

A partir do dia 11, chegam também outros lançamentos da Sesame Workshop, entre eles, dois especiais inéditos sobre a prática de hábitos saudáveis na primeira infância e o uso de dispositivos digitais de forma segura.



Negócios



A TV Brasil fechou acordo com a Renato Aragão Produções no valor de R$ 225 mil, pelos direitos de exibição dos 15 filmes de “Os Trapalhões” lançados entre os anos de 1970 e 1980. Teve um ruído no circuito, mas no fim deu tudo certo.

Período de dois anos e seis meses. Este material estava em poder do SBT antes da estreia do “Show do Milhão”.



A propósito



A obra cinematográfica dos “Trapalhões” foi homenageada no filme “Bia & Jean – Nossa Vida é uma Comédia”.

Depois do circuito Spcine, exibições agora na Funarte, dias 29 e 30 próximos. Direção de Jean Chambre e Lygia Beatriz.



Implacável



Na tarde de terça-feira, uma vez mais, “A Hora da Venenosa” garantiu para a Record o primeiro lugar isolado na audiência da Grande São Paulo.

Exibido entre 14h47 e 15h20, o quadro do “Balanço Geral”, com Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, marcou 9,9 pontos de média. Em seu horário cheio, o “BG” foi vice-líder, com 8,6 pontos.



Bate – Rebate



· Estreia na CNN Brasil, dia 17, um domingo, 22h30min, o programa “Entre Mundos” com Pedro Andrade, sob o guarda-chuva da marca CNN Soft…

· … Em sua primeira temporada, contará com 10 episódios. Começa pelos Estados Unidos.

· Depois de circular por mais de 60 festivais no mundo e sair premiado em 20, o curta brasileiro “Napo” vai estrear no dia 28, às 20h…

· … Exibição gratuita, no canal da produtora Miralumo Films no YouTube…

· … Dirigido por Gustavo Ribeiro, o curta é uma animação para adultos e crianças.

· Comandado por Jefferson e Janaína Rueda, o “Sítio Rueda” estreia terça-feira, às 22h30, no canal Sabor & Arte.

· Os canais Nickelodeon e Nick Jr. irão abrir o sinal para clientes das operadoras Claro e Vivo de 8 a 14 de outubro e para assinantes Sky de 8 a 17.

· “A Fazenda” mexe tanto com a cabeça das pessoas, que até amigos dos participantes se oferecem para entrevista…

· … Também saem em busca do seu minuto de glória.

· Oficial: Globoplay agora confirma “Verdades Secretas 2” no próximo dia 20.



C´est fini



O Game Changers Talks, programa de entrevistas da Riot Games com enfoque na representatividade feminina, retorna nesta sexta-feira, recebendo a repórter Mariana Becker, da Band. No programa, ela fala sobre os desafios que enfrenta por ser uma mulher em um ambiente masculino como a Fórmula 1. No ar pelo YouTube do Valorant Brasil.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!