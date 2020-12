Em decisão unânime justiça anula julgamento do “caso Complexo B”

Um ano e cinco meses depois, desembargadores da Terceira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ), decidiram, na terça-feira (15) por unanimidade, anular o julgamento do advogado Michel Salim Saud e determinar um novo júri.

Ele foi absolvido, em julho do ano passado, da acusação de ser o mentor dos assassinatos de Linete Loback Neves e Manuella Neves da Camara Coutinho Boueri, respectivamente mãe e sobrinha do estilista Beto Neves, dono da grife Complexo B, e de Rafany Pinheiro Ricardo, namorado de Manuella. Saud irá a novo julgamento ainda a ser marcado. A relatora do recurso que pedia a anulação do júri de 2019 foi a desembargadora Suimei Meira Cavalieri, e Beto Neves afirmou que, com a decisão, sentiu que a justiça está sendo feita.

As vítimas foram mortas a tiros, no dia 27 de agosto de 2013, no interior da residência da família, no bairro de Venda da Cruz, em São Gonçalo. Outros dois acusados de envolvimento no mesmo crime haviam sido condenados, em um outro juri sobre o caso, ocorrido em maio de 2016. Em maio de 2016, outros dois acusados de envolvimento no crime, Romero Gil da Rocha e Pablo Jorge Medeiros foram condenados a 57 anos de prisão cada um, em regime inicial fechado, perfazendo 114 anos de sentença, na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

No dia 27 de agosto de 2013, de acordo com as investigações, Romero e Pablo, junto com um terceiro cúmplice, identificado como Marcos, invadiram a casa da família, e executaram as três vítimas. Consta dos autos que o crime teria como mentor o advogado Michel Salim Saud, por motivo de vingança contra a ex-mulher, respectivamente filha e mãe das vítimas Linete e Manuella (irmã de Beto).

Também segundo as investigações, o acusado estaria perdendo ações na justiça para a ex-mulher. “Após receberem de Michel o endereço e as fotografias das vítimas, os denunciados Romero e Pablo, em conluio com Marcos, passaram a estudar o local e os hábitos das mesmas, a fim de planejar a ação criminosa”, relatou a denúncia. De acordo com a polícia, Romero era segurança de Salim, e Pablo teria atuado como motorista, no dia do crime, sendo segundo a polícia “contratados” pelo mandante. Na ocasião, a Delegacia de Homicídios de Niterói, desvendou o crime e apurou que os assassinos receberam R$ 100 mil para cometerem o crime.