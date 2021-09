Em decisão unânime, Assembleia Geral da CBF decide ampliar suspensão a Rogério Caboclo

Presidente afastado da entidade não poderá exercer nenhuma função pelos próximos 21 meses

A Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniu ontem (29) na sede de entidade e decidiu, por unanimidade, ampliar o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da entidade. Por 27 votos a 0, os integrantes do grupo optaram por afastá-lo por 21 meses do cargo, do qual já estava afastado desde junho.

O que motivou tal decisão foi uma acusação documentada de assédio sexual e moral. Em tese, Caboclo poderia voltar ao poder em março de 2023, quando faltaria apenas um mês para o fim de mandato. Mas há outras acusações contra ele sendo investigadas na Comissão de Ética da CBF, além de uma investigação do Ministério Público do Trabalho, contexto que torna impossível sua volta.

Essa é a primeira vez na história da CBF que um presidente foi punido dessa maneira pela Assembleia Geral. Nem mesmo os ex-presidentes anteriores que foram envolvidos em escândalos de corrupção, como Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero, passaram por uma punição do tipo.

Foram 117 dias entre a apresentação da denúncia da funcionária à Comissão de Ética e a punição anunciada nesta quarta-feira. Neste período, outras duas mulheres também afirmaram ter sido assediadas por Rogério Caboclo. Afastado logo que o escândalo se tornou conhecido na mídia, ele foi temporariamente substituído por Antonio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, vice mais velho. Há um mês, no entanto, dirigentes da entidade decidiram trocá-lo por outro vice: Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol.

Ednaldo deverá concluir o mandato de Caboclo, que dura até abril de 2023. O estatuto da CBF determina que eleições devem ser convocadas no período de um ano antes disso – ou seja, entre abril de 2022 e abril de 2023 será escolhido o próximo presidente da CBF.